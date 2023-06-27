Ексдружина українського ведучого раніше повідомляла, що хворіє на гідронефроз 4 ступені, атрофію лоханок лівої нирки. Нотаріусиня їздила до лікаря у Відень, де спеціаліст діагностував, що нирка працює на 30% і зазначив, що поборотися за орган варто. Втім, сьогодні, 27 червня, жінка опублікувала допис, в якому зазначила, що чекає на операцію з видалення нирки. Підписники підтримали блогерку в коментарях.

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Христина Горняк про висновки медиків

Нотаріусиня повідомила, що австрійський лікар сказав, що її ліва нирка нормально не функціонує, тому її не вдасться врятувати.

Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз - гідронефроз, та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! І на жаль, спасти її він не зможе,

– написала жінка.

"Плакала я? Вже ні. Бо я вже з цією думкою живу більше як місяць. І я прийняла це. Я ж змінити цю ситуацію не можу", – висловилась Христина.

До того ж жінка пояснила, що її права нирка "працює на всі 100% і виконує все те, що потрібно для щасливого і здорового життя".

Так, попереду мене чекає операція по видаленню нирки, але що робити. Треба, то треба. Ось такі моменти в житті стаються в мене. І якщо я своїм прикладом, як не опустити руки в такі не прості моменти життя, можу вас мотивувати, то я дуже щаслива,

– додала Христина Горняк.

Реакція мережі

В коментарях під дописом блогерки користувачі ділилися власними історіями про схожі проблеми в їхньому житті та житті рідних. До того ж шанувальники написали багато приємних слів Христині та підтримали її:

"Прочитала опис до красивої світлини зовсім випадково. Обіймаю тебе міцно. Все буде просто чудово. Ти - боєць і ти завжди переможеш будь – яку хворобу і/чи проблему. Нехай Господь тебе береже";

"Ти дуже сильна";

"Все буде. Міцно тебе обіймаю";

"Нехай все складається легко";

"Крісті, ти дуже позитивна і добра людина. Ти потрібна цьому світу, тому в тебе ще дуже багато попереду. Все буде добре".