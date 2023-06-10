Колишня дружина Володимира Остапчука не любить згадувати шоумена, але її продовжують засипати запитаннями про нього. Після зізнання Христини про хворобу, фани запитали, чи підтримав її екскоханий.

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Чи підтримав Христину ексчоловік

Христина Горняк відповіла, що не сердиться на прихильників через запитання про колишнього, але вважає їх недоречними. Вона також зізналась, що Володимир Остапчук не підтримав її.

Думаю, що ці питання не дуже вже доречні, у кожного вже своє життя... але один раз відповім, бо багато запитуєте – ні, не підтримав.

"І навіть деякі "друзі" теж не підтримали, тому їх у моєму житті більше теж не буде! Так буває, моє оточення продовжує змінюватись та очищуватися, за що я і вдячна Всесвіту!" – додала Христина Горняк.



Христина Горняк про Остапчука / Фото з інстаграм-сторіз

Який діагноз у Христини Горняк

Нотаріусиня кілька тижнів приховувала від шанувальників новини про проблеми зі здоров'ям. Спершу вона лиш повідомила про невтішні прогнози лікарів. Христина розповіла, що медики поділилися на дві групи: одні рекомендують видалити нирку, інші – поборотись за неї.

Згодом ексдружина Остапчука повідомила діагноз: гідронефроз 4 ступені, атрофія лоханок лівої нирки. Лікар у Відні діагностував, що нирка працює на 30%, тому поборотися за неї варто. Христину підтримують рідні, близькі та коханий чоловік.