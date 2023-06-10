Бывшая жена Владимира Остапчука не любит вспоминать о шоумене, но ее продолжают засыпать вопросами о нем. После признания Кристины о болезни, фаны спросили, поддержал ли ее екс-влюбленный.

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Поддержал ли Кристину экс-муж

Кристина Горняк ответила, что не сердится на поклонников из-за вопроса о бывшем, но считает их неуместными. Она также призналась, что Владимир Остапчук ее не поддержал.

Думаю, что эти вопросы не очень уместны, у каждого уже своя жизнь... но однажды отвечу, потому что много спрашиваете – нет, не поддержал.

"И даже некоторые "друзья" тоже не поддержали, поэтому их в моей жизни больше тоже не будет! Так бывает, мое окружение продолжает меняться и очищаться, за что я и благодарна Вселенной!" – добавила Кристина Горняк.



Кристина Горняк об Остапчуке / Фото с инстаграм-сториз

Какой диагноз у Кристины Горняк

Нотариус несколько недель скрывала от поклонников новости о проблемах со здоровьем. Сначала она только сообщила о неутешительные прогнозы врачей. Кристина рассказала, что медики поделились на две группы: одни рекомендуют удалить почку, другие – побороться за нее.

Впоследствии экс-жена Остапчука сообщила диагноз: гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки. Врач в Вене диагностировал, что почка работает на 30%, поэтому побороться за нее следует. Кристину поддерживают родные, близкие и любимый мужчина.