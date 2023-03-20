Христина Горняк зізналася, чи ловила Володимира Остапчука на зрадах

Колишня дружина Володимира Остапчука підняла тему стосунків та вірності. Христина Горняк зізналася, чи ловила ексчоловіка та ведучого на зрадах.

Від шанувальників Христина отримала питання щодо зради, тож не стала це приховувати. Раніше вона відповідала на питання, хто винен у їхньому розлученні.

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Про зради у стосунках

Христина Горняк відповіла на питання, чи вона або її колись зраджували.

Я – не було (не зраджувала – 24 Канал). Мене – не знаю. Я не ловила на зрадах нікого зі своїх колишніх. А як там насправді, хто знає..,

– зізналася колишня дружина Володимира Остапчука.



Христина Горняк розповіла про зради / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Раніше блогерка зізнавалася, чи пробачить зраду. На її думку, вона спробувала б закрити очі на це, але сповна щасливою з цим чоловіком уже не була. Христина вважає, що краще одразу розійтися.

"Думаю, ні до чого хорошого це не приведе. Я б лягала спати з ним у ліжко й уявляла, як він цілував іншу, як обіймав і пестив, як захопився іншою, яка викликала емоції… Краще одразу після того, як стало відомо про зраду, розійтися", – відповіла Христина.

Про секс на першому побаченні

У соцмережах Горняк також відповіла на питання шанувальників щодо сексу на першому побаченні. Дівчина відверто розповіла, що в неї була така ситуація.

Було. Але ставлення хлопця до мене це ніяк не змінило. Потім (в нас – 24 Канал) було ще багато побачень і т.д.,

– сказала Христина.



Христина Горняк розповіла про секс на побаченні/ Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Горняк доволі часто ділиться зі своєю аудиторією особистим. Наприклад, раніше екс-дружина ведучого навіть коментувала чутки про новий шлюб чоловіка із 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.