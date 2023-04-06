Метелики в животі, – колишня Остапчука вперше розповіла про нового залицяльника

Колишня дружина Володимира Остапчука навіть після розлучення продовжує вірити в кохання. Христина Горняк має багато залицяльників і зізнається, що навіть відчуває метелики в животі.

Проте ім’я нового залицяльника дівчина не назвала.Раніше Христина вже висловлювалася про чоловічу увагу в свій бік.

До теми Христина Горняк зізналася, як ставиться до нової коханої Остапчука: "Не поминайте лихом"

Блогерка досі вірить, що зможе знову закохатися. Ба більше, в Христини Горняк вже навіть є кілька залицяльників.

Щоправда, є один чоловік, з яким блогерка хоче бути лише друзями. "Мені здається, що він якийсь маніяк: телефонує, пише: "Йдемо купимо тобі все". Я кажу: "Не підемо, не купиш, не подобаєшся, вибач, будемо друзями, але не стосунки. Не хочу", – пригадала Христина.

Водночас нотаріусиня зізнається, що до когось таки має взаємні почуття.

Метелики... метелики в животі. Але взагалі я така жінка, що легко закохуюсь. Ще й весілля гульну. Я хочу повагу, я хочу нормальні стосунки, хочу будинок, багато гостей, дітей, собак. Я так уявляла, так і уявляю. Нічого не змінилося,

– заявила Горняк.

Крім того, колишня Остапчука розповіла, що в її житті були багаті залицяльники, такі впливові чоловіки приділяють увагу і зараз. "Заможні чоловіки були, є і будуть. І нічого поганого я в цьому не бачу", – відповіла Христина.

Дивіться інтерв'ю з Христиною Горняк: відео ЖВЛ

Вже кілька місяців Христина Остапчук налагоджує особисте життя. Нещодавно вона натякнула, що сходила на побачення . Чоловік провів її історичним центром вечірнього Відня, а зранку надіслав Христині ніжний букет квітів.

До слова, українська блогерка й нотаріус Христина Горняк зараз живе в Австрії та тимчасово не працює. Підписники поцікавилися, як дівчині вдається так розкішно жити. Що вона відповіла – читайте у статті.

Напередодні дівчина також підтвердила, що приймає подарунки від чоловіків, проте пожартувала, що "шукати папіка" їй запізно, адже вона вже 36-річна.