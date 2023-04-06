Однако имя нового поклонника девушка не назвала. Раньше Кристина уже высказывалась о мужском внимании в свою сторону.

К теме Кристина Горняк призналась, как относится к новой любимой Остапчуку: "Не поминайте бедствием"

Блогерша до сих пор верит, что сможет снова влюбиться. Более того, у Кристины Горняк уже даже есть несколько поклонников.

Правда, есть один человек, с которым блоггер хочет быть только друзьями. "Мне кажется, что он какой-то маньяк : звонит по телефону, пишет: "Идем купим тебе все". Я говорю: "Не пойдем, не купишь, не нравишься, извини, будем друзьями, но не отношения. Не хочу", – вспомнила Кристина.

В то же время нотариусиня признается, что к кому-то имеет взаимные чувства.

Бабочки... бабочки в животе. Но вообще я такая женщина, что легко влюбляюсь. Еще и свадьбу игру. Я хочу уважение, я хочу нормальные отношения, хочу дом, много гостей, детей, собак. Я так воображала, так и представляю. Ничего не изменилось,

– заявила Горняк.

Кроме того, бывшая Остапчука рассказала, что в ее жизни были богатые поклонники, такие влиятельные мужчины уделяют внимание и сейчас. "Богатные мужчины были, есть и будут. И ничего плохого я в этом не вижу", – ответила Кристина.

Смотрите интервью с Кристиной Горняк: видео ЖВЛ

Любопытно! Уже несколько месяцев Кристина Остапчук налаживает личную жизнь. Недавно она намекнула, что сходила на свидание. Муж провел ее историческим центром вечерней Вены, а с утра прислал Кристине нежный букет цветов.

К слову, украинская блоггерша и нотариус Кристина Горняк сейчас живет в Австрии и временно не работает. Подписчики поинтересовались, как девушке удается так роскошно жить. Что она ответила – читайте в статье.

Накануне девушка также подтвердила, что принимает подарки от мужчин, однако пошутила, что "искать папика" ей слишком поздно, ведь она уже 36-летняя.