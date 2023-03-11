У Instagram-Stories Христина підняла тему щодо свого віку. Дівчина наголосила, що їй пишуть, нібито вона застара, хоч їй лише 36 років.

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Горняк натякнула, що їй часто пишуть за її вік і навіть додають кілька років.

Горе-коментатори, які пишуть, що я стара, мені майже 40 років, хотіла б вас запитати: "Як вам жити з цим г*мном в душі?"... Мене просто мій вік взагалі не парить, я в свої 36 виглядаю дуже навіть ок, і чим далі, тим краще,

– написала Христина.

Блогерка поставила запитання таким хейтерам: "Невже вам немає чим зайнятися, ніж виливати свій гнів та інших жінок".



Христина Горняк відповіла на хейт за свій вік / Фото з її інстаграм-сторіс

За її словами, 36 років – це кайф. "Я ще такою вільною, гарною, сексуальною, як зараз, себе не відчувала. Вік – це тільки про досвід, але ніяк не про "кінець життя", – зазначила Христина Горняк.

Крім того, блогерка дала пораду іншим дівчатам: "Нікого не слухайте та просто любіть себе".



Христина Горняк відповіла на хейт за свій вік / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, раніше Христина Горняк підтвердила, що приймає подарунки від чоловіків, проте пожартувала, що "шукати папіка" їй запізно, адже вона вже 36-річна.

Вона також відповіла на запитання шанувальників про те, чи доводилось їй платити колись за "гарного хлопця". Христина віджартувалась, але додала, щоб її уберегли, від альфонсів. “Але, якщо без жартів, то я більше за класичну фінансову модель в стосунках”, – сказала Христина.

Водночас у нових стосунках її колишній чоловік Володимир Остапчук забезпечує нову дівчину. Він платить за квартиру, комунальні послуги, відпочинок. Але у певних моментах вони розплачуються за послуги окремо, а інколи за двох платить Катерина.