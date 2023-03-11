В Instagram-Stories Кристина подняла тему относительно своего возраста. Девушка подчеркнула, что ей пишут, будто она застарая, хотя ей всего 36 лет.

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Горняк намекнула, что ей часто пишут за ее возраст и даже прибавляют несколько лет.

Горе-комментаторы, которые пишут, что я старая, мне почти 40 лет, хотела бы вас спросить: "Как вам жить с этим г*мном в душе?"... Меня просто мой возраст вообще не парит, я в свои 36 выгляжу очень даже ок, и чем дальше, тем лучше,

– написала Кристина.

Блогерша задала вопрос таким хейтерам: "Неужели вам нечем заняться, чем изливать свой гнев и других женщин".



Кристина Горняк ответила на хейт за свой возраст / Фото с ее инстаграм-сторис

По ее словам, 36 лет – это кайф. "Я еще такой свободной, красивой, сексуальной, как сейчас, себя не чувствовала. Возраст – это только об опыте, но никак не о "конце жизни", – отметила Кристина Горняк.

Кроме того, блоггерша дала совет другим девушкам: "Никого не слушайте и просто любите себя".



Кристина Горняк ответила на хейт за свой возраст / Фото с ее инстаграм-сторис

К слову, ранее Кристина Горняк подтвердила, что принимает подарки от мужчин, однако пошутила, что "искать папика" ей слишком поздно, ведь она уже 36-летняя.

Она также ответила на вопросы поклонников о том, приходилось ли ей платить когда-то за "хорошего парня". Кристина отшутилась, но добавила, чтобы ее уберегли от альфонсов. "Но, если без шуток, то я больше классической финансовой модели в отношениях", - сказала Кристина.

В то же время в новых отношениях ее бывший муж Владимир Остапчук обеспечивает новую девушку. Он платит за квартиру, коммунальные услуги, отдых. Но в определенных моментах они расплачиваются за услуги по отдельности, а иногда за двоих платит Екатерина.