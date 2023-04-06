Христина Горняк зізналася, як ставиться до нової коханої Остапчука: "Не поминайте лихом"

Христина Горняк була другою дружиною шоумена і телеведучого Володимира Остапчука. Проте їхній шлюб закінчився дуже швидко, менше ніж за два роки. Тепер Остапчук завів нові стосунки з 22-річною Катериною. Як Христина ставиться до нової обраниці ексчоловіка – читайте нижче.

Христина з Володимиром не коментували причину свого розлучення. Раніше Остапчук зізнався, що після розриву пішов до психолога.

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Христина Горняк в інтерв’ю розповіла про своє життя після розлучення та прокоментувала нові стосунки Остапчука.

Як Горняк пережила розлучення з Остапчуком

Дівчина не назвала причину розлучення, але наголосила, що в розриві вони двоє винні.

У мене є позиція і я її буду притримуватися. Стосунки – це робота двох, взаємодія двох. Я вважаю, що завжди винні двоє,

– сказала Горняк.

Вона наголошує, що іноді парі краще розійтися, ніж руйнувати один одного у цих стосунках.

За її словами, після розриву Христина зробила те, що обіцяла собі – поїхала на грецький острів Міконос. "Для мене це був острів сили, час та розмови з собою трохи допомогли", – каже дівчина.

Також дівчина зізналася, що після розлучення втратила багато друзів, адже вони обрали спілкуватися з Остапчуком і його новою дружиною.

Христина Горняк зізналася, що зараз має багато залицяльників, але поки ні з ким не будує стосунки, на відміну від свого колишнього.

Як Христина ставиться до новий стосунків ведучого

Сам Володимир Остапчук після розлучення одразу знайшов собі нову дівчину. Нею виявилася 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Нещодавно вони натякали на одруження у соцмережах.

Горняк зізнається, що не бажає своєму колишньому і його новій обраниці поганого та навіть рада за них.

Я всім своїм колишнім бажаю класного життя. Як то кажуть, не поминайте лихом і будьте щасливі. Він не виключення,

– відповіла Христина.

Зараз Христина Горняк почала нове життя. Дівчина багато подорожує, відпочиває та оговтується після важкого розставання.

Дивіться коротке інтерв'ю з Христиною Горняк: відео ЖВЛ

До слова, нещодавно друг Володимира Остапчука підтвердив, що він розлучився з Христиною Горняк, хоч переживати розрив йому було непросто. Також він зізнався, що знайомий з новою обраницею шоумена – Катериною.