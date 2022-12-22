Горняк відреагувала на ялинку Остапчука та поставила свою: "Жити тут і зараз"

Українська блогерка Христина Горняк опублікувала святкові сторіс, як прикрашає свою ялинку у Відні, де вирішила перезимувати. Завершення 2022 року для неї теж виявилось несподіваним, адже дерево вона мала ставити у своєму будинку з Володимиром Остапчуком.

Поки українські артисти вагаються, чи ставити у будинках новорічні ялинки, Горняк поділилась, що у Відні це роблять всі. Тому, аби додати собі святкового настрою, вона теж не відстала та знайшла невелике зелене деревце. Його Христина прикрасила одними гірляндами.

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За її словами, вона планувала, що цього року ялинку буде прикрашати у своєму будинку, який купила з чоловіком Остапчуком перед війною та навіть анонсувала, що після деокупації Київщини продовжить там робити ремонт. Але пара, ймовірно, розсталась, оскільки вони вже давно не живуть разом. Втім, будинок наразі залишився у їхній власності, як нещодавно дала зрозуміти підписникам сама Христина.

Життя наповнене інколи неочікуваними сюрпризами і не тільки… Цього року планувалось, що я буду прикрашати величезну ялинку у своєму будинку, але, як бачите, трішки все не так… Тому мій висновок: жити тут і зараз!

– інтригуюче написала Христина.



Христина Горняк показала різдвяну ялинку вдома у Відні / Фото зі сторіс блогерки

Також блогерка показала інтер'єр будинку, який мав бути з її різдвяним деревом. Однак зараз там досі – голі стіни.

"Ідею жити у будинку я не залишила, але подумаю про це вже після війни… Поки що не до цього", – підсумувала Горняк.



Будинок Христини Горняк досі пустує / Фото зі сторіс блогерки



Горняк поділилась, чи буде жити у своєму будинку / Фото зі сторіс блогерки

Нагадаємо, що поки Горняк прикрасила ялинку у Відні, її екскоханий Остапчук вже поставив своє деревце у Києві. У соцмережах кажуть, що у цьому йому допомогла його нова пасія, якій всього 22 роки.