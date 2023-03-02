Христина Горняк розсекретила, з ким полетіла на Мальдіви: "Вкрав моє серце на відпочинку"

Колишня дружина Остапчука Христина Горняк вже кілька днів відпочиває на Мальдівах. Блогерка досить довго приховувала, з ким полетіла на відпочинок, і тепер нарешті розсекретила ім’я та показала фото, з ким відпочивала.

Колишня дружина Остапчука досить інтригуюче підписала сторіс – зізналася, що в її номері "спить гарний баскетболіст". Але потім вона розсекретила, хто це був.

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Виявилося, що разом з Христиною Горняк відпочивала блогерка Аліна Френдій з сином Яном. І це саме цей милий хлопчик спав у номері Христини. "Ян Петрович просто вкрав моє серце на цьому відпочинку", – зізнається Горняк.



Ян – син Аліни Френдій та Петра Заставного / Скриншот сторіз Христини Горняк

За її словами, вони випадково зустрілися на Мальдівах, але кілька днів провели разом. "Аліна, дякую, за ці дні. Завдяки тобі я маю контенту на цілий тиждень вперед", – сказала Христина.



Христина відпочивала з Аліною Френдій та Яном / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Христина Горняк досі продовжує свій відпочинок на острові, вона написала, що змінила віллу. Водночас Аліна Френдій у стоїх Instagram-Stories розповіла, що вже покинула Мальдіви та прибула до Стамбулу. Ймовірно, блогерка з сином летить додому.



Аліна Френдій летить додому / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, раніше Христина Горняк зізналася, що відпочинок на Мальдівах – це саме те, що їй зараз потрібно. Колишня дружина Остапчука написала там новий пост, у якому висловилася про помилки минулого.

Вона зняла ролик на пляжі, у якому позувала в купальнику та з книгою "П’ять мов кохання" в руках. "Як поступити з помилками минулого? Зробити їх надбанням історії", – процитувала вона американського письменника Гері Чепмена.

Водночас в Instagram-Stories Христина також підтвердила, що приймає подарунки від чоловіків, вони до неї щедрі, проте пожартувала, що "шукати папіка" їй запізно, мовляв їй вже 36 років.