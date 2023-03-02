Бывшая жена Остапчука довольно интригующе подписала сторис – призналась, что в ее номере "спит красивый баскетболист". Но потом она рассекретила, кто это был.

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Оказалось, что вместе с Кристиной Горняк отдыхала блоггер Алина Френдий с сыном Яном. И именно этот милый мальчик спал в номере Кристины. "Ян Петрович просто украл мое сердце на этом отдыхе", – признается Горняк.



Ян – сын Алины Френдий и Петра Заставного / Скриншот страз Кристины Горняк

По ее словам, они случайно встретились на Мальдивах, но несколько дней провели вместе. "Алина, спасибо, за эти дни. Благодаря тебе я имею контент на целую неделю вперед", – сказала Кристина.



Кристина отдыхала с Алиной Фрэндий и Яном / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Кристина Горняк продолжает свой отдых на острове, она написала, что сменила виллу. В то же время Алина Френдий в стоях Instagram-Stories рассказала, что уже покинула Мальдивы и прибыла в Стамбул. Вероятно, блоггерша с сыном летит домой.



Алина Френдий летит домой / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

К слову, раньше Кристина Горняк призналась, что отдых на Мальдивах – это то, что ей сейчас нужно. Бывшая жена Остапчука написала там новый пост, в котором высказалась об ошибках прошлого.

Она сняла ролик на пляже, в котором позировала в купальнике и с книгой "Пять языков любви" в руках. "Как поступить с ошибками прошлого? Сделать их достоянием истории", – процитировала она американского писателя Гэри Чепмена.

В то же время в Instagram-Stories Кристина также подтвердила, что принимает подарки от мужчин, они к ней щедры, однако пошутила, что "искать папика" ей поздно, мол ей уже 36 лет.