Фагот був учасником "Танців з зірками" і покинув шоу в 5 випуску. Після проєкту він розповів деталі за лаштунків, які його неприємно вразили.

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Фагот про "Танці з зірками"

Музикант поділився, що під час участі в танцювальному проєкті йому хотілося вдарити журналістів, які робили інтерв'ю з зірками для прямих ефірів. Фагот розумів, що вже погодився на правила шоу, однак не хотів робити абсолютно все те, чого хотіли організатори.

На інтерв'ю мені ставили питання, за котрі навіть хотілося відп**дити,

– емоційно висловився співак.

Виявилося, що одного разу Фагот мав конфлікт з журналістом, який спитав: "Скільки фанаток ти тр***єш під час туру?".

Фагот про інтерв'ю на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Додамо, після вильоту з проєкту виконавець зазначав, що почувається прекрасно. "Танці з зірками" у його житті тривали п'ять тижнів. За цей час він не лише показав всій країні свої танцювальні здібності, а й схуднув на 12 кілограмів.