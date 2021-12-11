Фагот был участником "Танцев со звездами" и покинул шоу в 5 выпуске. После проекта он рассказал детали из-за кулис, которые его неприятно удивили.

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Фагот о "Танцах со звездами"

Музыкант поделился, что во время участия в танцевальном проекте ему хотелось ударить журналистов, которые делали интервью со звездами для прямых эфиров. Фагот понимал, что уже согласился на правила шоу, однако не хотел делать абсолютно все то, чего хотели организаторы.

На интервью мне задавали вопросы, за которые даже хотелось отп**дить,

- эмоционально высказался певец.

Оказалось, что однажды у Фагота был конфликт с журналистом, который спросил: "Сколько фанаток ты тр***ешь во время тура?".

Фагот об интервью на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Добавим, после вылета из проекта исполнитель отмечал, что чувствует себя прекрасно. "Танцы со звездами" в его жизни длились пять недель. За это время он не только показал всей стране свои танцевальные способности, но и похудел на 12 килограммов.