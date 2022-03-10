"Хотів бути корисним своїй країні": Зеленська розповіла світу про Пашу Лі, який загинув в Ірпені

Перша леді України продовжує розповідати світовій спільноті про жорстокість російської агресії та людей, який вона прирікає на смерть. Зокрема вона згадала про українського актора Павла Лі, який, прикриваючи дітей своїм бронежилетом, помер сам під обстрілами.

У черговому дописі в інстаграмі Олена Зеленська розповіла, що мама Павла – із Закарпаття, батько – кореєць з Криму. Але попри різне коріння, він боронив свою країну до останнього.

До слова "Несправедлива смерть героя": українські зірки вшановують пам'ять актора Павла Лі

Коли сталося вторгнення, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня і загинув,

– поділилась дружина Зеленського,

Також вона розповіла про трагічну долю інших українців, що рятували життя людей, віддавши своє:

волонтерку Настю Яланську;

волонтера Анатолія Бережного;

зоозахисницю Олександру Поліщук;

та двох волонтерів-зоозахисників, імена яких невідомі.

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"Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи. Я хочу, щоб ви про них знали. Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим. Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну. Знаходять амуніцію для військових. Під вогнем доправляють гуманітарні вантажі та вивозять з-під обстрілів людей. Приймають біженців. Їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Та він його не зупинить. Адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Безкоштовно годують і селять. Стають до роботи замість тих, хто виїхав чи загинув. Діляться останньою пластинкою ліків. Відвідують самотніх немічних сусідів. Розбирають у сім’ї покинутих і загублених тварин", – додала перша леді.

Олена Зеленська захоплена згуртованістю та відвагою українців, лиш просить одне – залишатись живими.

Що відомо про Пашу Лі

Актор і телеведучий народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність.

Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників".

Через вторгнення Росії він приєднався до лав ЗСУ, але помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки. Він загинув в Ірпені 6 березня, на 11-й день війни.

Співачка Камалія розповіла, що разом з Павлом на момент його загибелі був модератор артистки. Той розповів, що коли вони евакуювали в Ірпені людей та дітей з палаючого будинку, то чоловіки зняли свої бронежилети та закривали ними дітей від куль росіян. Всі 9 дітей залишились врятованими.

приносить щирі співчуття родинам усіх загиблих та поранених, які стали жертвами російської війни.