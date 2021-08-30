Хотіла пожартувати про дві смужки, – як Роман Сасанчин дізнався про вагітність коханої

Наречена Романа Сасанчина Іванна перебуває на шостому місяці вагітності. Переможець "Голосу країни" не приховує, що поповнення вони не планували. Ба більше, про майбутнє батьківство він дізнався, коли кохана хотіла пожартувати про дві смужки на тесті.

Про вагітність дівчини Іванни 19-річний Роман Сасанчин дізнався ще у квітні. Тоді пара жила в Тернополі й доглядала за мамою співака, яка важко переносила COVID-19. У цей непростий час юнак дізнався, що в них народиться первісток.

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"Ми жили в Тернополі, в Іванки були запитання до свого здоров'я. Вона зробила тест і хотіла пожартувати про дві смужки, коли була лише одна. Я прийшов і з'являється друга. Це був шок для нас", – пригадав Роман Сасанчин.

Відтак, у травні 2021 року хлопець освідчився коханій, подарувавши букет червоно-білих троянд і каблучку. Тоді ходили чутки, що Іванна вагітна, однак пара раз за разом спростовувала їх. Як з'ясувалось, аби не наврочили, бо хоч дитина і не запланована, але бажана.

Ми не приховували. Коли люди запитували особисто, ми декому говорили. Не дуже хотіли розголошувати, бо є різні люди. Ми боялися, що це може якось погано вплинути,

– зізнався Роман Сасанчин.

До слова, переможець "Голосу країни" не планує відмовлятися від сцени. Зі столиці до Чорткова вони переїхали ненадовго – на час ремонту у квартирі, подарованій проєктом. До Києва молода сім'я повернеться вже з малюком.

"Я планую вступити в університет, але хочу спочатку зі всім розібратися. Те, що в нас сталося, не зашкодить далі розвиватися", – заявив Роман Сасанчин.