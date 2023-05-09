Хорватія на Євробаченні порвала зал піснею про "підлого психопата": відео антивоєнного виступу

Відгримів перший півфінал Євробачення-2023! Серед півфіналістів були представники Хорватії – рок-гурт Let 3. Музиканти вийшли на сцену з муляжами ракет і заспівали про "маленького підлого психопата".

Гурт Let 3 відомий своїми провокаційними текстами. Пісня, яку колектив приготував для Євробачення-2023, не стала винятком. Артисти заспівали про "маленького недоумка-психопата".

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Чому виступ Хорватії є антивоєнним

Ще раніше автори розповідали, що їхній трек для пісенного конкурсу сатирично коментує російську агресію проти України. Сцену пісенного конкурсу епатажні та яскраві рокери запалили неймовірним номером.

Музиканти висміяли диктатуру, спрагу вождів до влади і повного контролю. Однак всі здогадалися, про кого ж саме мовиться – диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. У пісні є куплет, у якому співають: "Мама цілувала придурка, цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мамо, я йду на війну".

Про війну нагадують і муляжі ракет, з якими Let 3 вийшли на сцену Євробачення.

Виступ Хорватії у першому півфіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн

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