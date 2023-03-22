"Все не туди і ніяк": "Холостяк" Алекс Топольський обурив мережу відео під російський трек

Алекс Топольський зняв нове відео на Балі, в якому натякнув на особистість своєї дівчини. Але на тлі ролика грає російська пісня, що розізлило українців.

"Холостяк" Алекс Топольський після розриву з Катею Лозовицькою не приховує, що знайшов кохання на Балі. Та фотографію дівчини він поки що не показував.

До теми Рейтинг, на який заслужила: Ані Лорак посіла 3 місце серед зірок-держзрадників

Алекс Топольський зробив відео під російську пісню

У ролику Алекс показує коментарі та повідомлення від шанувальників із запитаннями про те, коли нарешті він покаже дівчину. Топольський відповідає, що вона, можливо, вже промайнула в його інстаграмі.

Але мережу та підписників заінтригувала не так дівчина "Холостяка", а пісня, під яку він записав відео. Це трек російських авторів A.V.G feat. Tatar – "Ножевой". Права на нього належать лейблу Believe Music, що не вийшов з російського ринку.

Алекс Топольський зняв відео під російський трек:

Шанувальники розкритикували "Холостяка" за такий вибір пісні у розпал російсько-української війни. Тим паче Алекс заявляв, що підтримує Україну. Щоправда, коментарі зникають з допису Топольського, – ймовірно, він їх видаляє.

"До речі, так, за трек вашій сммниці двійка. Бо за треком також відбувається алгоритмізація рілз, тобто його будуть показувати російськомовній аудиторії, а воно вам треба?";

"Все не туди і ніяк. Хто музику підбирав? Звільніть негайно";

"Алекс, ви в ТрО Балі слухаєте русняву музику?";

"Серйозно? Війна закінчилась, мир-дружба-жвачка з рукожопими? Відписуюсь";

"Ем, руснява музика? Алекс, не очікував такого";

"Російський трек від російського виконавця під час війни. Від людини, яка заявила, що вона за Україну".



Скриншот з інстаграму



Скриншот з інстаграму

, Алекс Топольський не тільки інтригує новими стосунками, але й знімає відео

про те, як з нею познайомився. Щоправда, ці ролики зазвичай викликають у шанувальників не прихильність чи захоплення, а сміх.