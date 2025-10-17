У Threads вони зробили флешмоб із постами, натхненними шоу. Як на перший випуск романтичного реаліті відреагували "Аврора", "Дія", "Нова пошта", Uklon та інші бренди – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

"Аврора"

Мультимаркет зробив тематичний допис за день до прем'єри – 16 жовтня, де запропонував практичне рішення для глядачів, які планують дивитися шоу.

Якщо шукаєте вишукані келихи для завтрашнього перегляду "Холостяка" – то ще встигаєте забігти в "Аврору",

– написали під публікацією.

"Аврора" прокоментувала прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

"Дія"

Державний мобільний застосунок теж не залишився осторонь, опублікувавши жартівливий допис із зображенням "Сертифіката неодруженого" головного героя "Холостяка-14" Цимбалюка. Пост супроводжувався текстом: "Тарасе, видаляємо ваш сертифікат?".

"Дія" прокоментувала прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

"Нова пошта" зробила публікацію, показавши два зображення: Тараса Цимбалюка за гончарним кругом та працівника компанії, який його "копіює".



"Нова пошта" відреагувала на прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

Uklon

Компанія Uklon написала у своєму акаунті миле нагадування: "Якщо ви раптом забули сьогодні прихопити троянди своїй коханій, нагадуємо: у нас є послуга доставки" та виставила ще один тред "Увага. Можливий високий попит, бо всі їдуть додому дивитись "Холостяка"".

Uklon прокоментував прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

Rozetka

Інтернет-магазин жартома влаштував "гру між брендами", опублікувавши зображення червоної троянди з підписом: "ДТЕК, Київстар, Uklon, Pumb. То як, чия?".

Rozetka прокоментувала прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

Не оминули й тему "полювання" за лимонами в додатку monobank, яка останніми днями стала топ-темою для обговорення. Так, одна с користувачок зробила картинку, де в келих, який тримає Тарас Цимбалюк, розмістила лимон. У коментарях під дописом іронічно зазначили, що це "лимоняк", поєднавши слова "лимон" та "холостяк".

В Threads не вщухають обговорення нового сезону "Холостяка" / Скриншот з соцмережі

LА П'ЄЦ

Доставка їжі вирішила зробити тред з коментарями про перебіг першої вечірки.





Банк ПУМБ приєднався до тренду з жартами про перегляд "Холостяка-14": "Я: та не буду я дивитися, хто там отримав троянду. Також я:" – супроводжуючи картинкою собаки в окулярах за ноутбуком та скріншотами замовлень їжі на суму понад 1600 гривень.

ПУМБ відреагував на прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

CHER'17

Український бренд одягу й аксесуарів у своєму дописі звернувся не до глядачів, а до учасниць: "Тій, хто першою покине проєкт "Холостяк" – будь-яка сукня на вибір. Бо справжнє життя починається після троянд і в CHER'17".

CHER'17 відреагував на прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads

