У Threads вони зробили флешмоб із постами, натхненними шоу. Як на перший випуск романтичного реаліті відреагували "Аврора", "Дія", "Нова пошта", Uklon та інші бренди – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
"Аврора"
Мультимаркет зробив тематичний допис за день до прем'єри – 16 жовтня, де запропонував практичне рішення для глядачів, які планують дивитися шоу.
Якщо шукаєте вишукані келихи для завтрашнього перегляду "Холостяка" – то ще встигаєте забігти в "Аврору",
– написали під публікацією.
"Аврора" прокоментувала прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
"Дія"
Державний мобільний застосунок теж не залишився осторонь, опублікувавши жартівливий допис із зображенням "Сертифіката неодруженого" головного героя "Холостяка-14" Цимбалюка. Пост супроводжувався текстом: "Тарасе, видаляємо ваш сертифікат?".
"Дія" прокоментувала прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
"Нова пошта" зробила публікацію, показавши два зображення: Тараса Цимбалюка за гончарним кругом та працівника компанії, який його "копіює".
"Нова пошта" відреагувала на прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
Uklon
Компанія Uklon написала у своєму акаунті миле нагадування: "Якщо ви раптом забули сьогодні прихопити троянди своїй коханій, нагадуємо: у нас є послуга доставки" та виставила ще один тред "Увага. Можливий високий попит, бо всі їдуть додому дивитись "Холостяка"".
Uklon прокоментував прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
Rozetka
Інтернет-магазин жартома влаштував "гру між брендами", опублікувавши зображення червоної троянди з підписом: "ДТЕК, Київстар, Uklon, Pumb. То як, чия?".
Rozetka прокоментувала прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
Не оминули й тему "полювання" за лимонами в додатку monobank, яка останніми днями стала топ-темою для обговорення. Так, одна с користувачок зробила картинку, де в келих, який тримає Тарас Цимбалюк, розмістила лимон. У коментарях під дописом іронічно зазначили, що це "лимоняк", поєднавши слова "лимон" та "холостяк".
В Threads не вщухають обговорення нового сезону "Холостяка" / Скриншот з соцмережі
LА П'ЄЦ
Доставка їжі вирішила зробити тред з коментарями про перебіг першої вечірки.
Банк ПУМБ приєднався до тренду з жартами про перегляд "Холостяка-14": "Я: та не буду я дивитися, хто там отримав троянду. Також я:" – супроводжуючи картинкою собаки в окулярах за ноутбуком та скріншотами замовлень їжі на суму понад 1600 гривень.
ПУМБ відреагував на прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
CHER'17
Український бренд одягу й аксесуарів у своєму дописі звернувся не до глядачів, а до учасниць: "Тій, хто першою покине проєкт "Холостяк" – будь-яка сукня на вибір. Бо справжнє життя починається після троянд і в CHER'17".
CHER'17 відреагував на прем'єру "Холостяка-14" / Скриншот з Threads
Як проходить перша вечірка "Холостяка-14"?
- Цьогоріч вона відбувається у стилі кінофестивалю – з червоною доріжкою, вогнями та розкішною атмосферою Голлівуду.
- Тарас Цимбалюк у кадрі з'явився у класичному білому піджаку, сорочці з чорним метеликом та чорних штанах.
- Участь в шоу взяли фітнес-тренерка, вчителька алгебри й геометрії, "Міс Україна-2023", фотографка, власниця салону-краси, модель, кондитерка, художниця та інші.
- Дівчата обрали абсолютно різні вбрання для першої вечірки "Холостяка-14": сукні, костюми тощо.
- Цікаво, що учасниці намагалися вразити Тараса різними способами: подарували йому вишиванку, спекли улюблений торт "Монастирська хата", набили тату, а одна з дівчат навіть з'явилася до Холостяка на даху білого лімузина.