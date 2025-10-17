Вона опублікувала архівне фото з лимоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads.

Надя Дорофєєва показала фотографію, зроблену за часів гурту "Время и Стекло" – тоді вона співала у дуеті з Олексієм Завгороднім (Позитивом). На світлині співачка кривиться, бо їсть лимон.

Якщо що, 505-й лимон не шукайте, я його з'їла ще у 2015-му,

– написала Дорофєєва.

Для довідки! 505-й лимон – це відсилка до однієї з найпопулярніших пісень гурту "Время и Стекло", яка називається "Имя 505". Кліп, який вийшов у 2015 році, вже зібрав понад 275 мільйонів переглядів на ютубі.

Що відомо про розіграш від monobank?