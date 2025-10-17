Вона опублікувала архівне фото з лимоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads.
Надя Дорофєєва показала фотографію, зроблену за часів гурту "Время и Стекло" – тоді вона співала у дуеті з Олексієм Завгороднім (Позитивом). На світлині співачка кривиться, бо їсть лимон.
Якщо що, 505-й лимон не шукайте, я його з'їла ще у 2015-му,
– написала Дорофєєва.
Для довідки! 505-й лимон – це відсилка до однієї з найпопулярніших пісень гурту "Время и Стекло", яка називається "Имя 505". Кліп, який вийшов у 2015 році, вже зібрав понад 275 мільйонів переглядів на ютубі.
Що відомо про розіграш від monobank?
16 жовтня співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що банк уже має 10 мільйонів клієнтів. З цієї нагоди команда запустила розіграш. Щоб взяти участь, потрібно знайти лимони в додатку.
Люди, які зберуть 10 лимонів, беруть участь у розіграші 50 iPhone 17 і отримують скін на згадку. Для власників дитячих карток додатково розігрують 1000 банок шоколадних монет.
Хто збере 50 лимонів змагатиметься за 1 мільйон гривень.
Також є міфічний 51-й лимон. Хто його знайде, отримає BMW 3 Series. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший – переможець і четверо його друзів отримують поїздку до Діснейленду.
Айфони розіграють 20 жовтня у телеграм-каналі Гороховського, а 1 мільйон гривень – 21 жовтня у прямому ефірі, який пройде в інстаграмі його партнера Михайла Рогальського.
Сьогодні Олег Гороховський запропонував топовим компаніям долучитися до розіграшу. Близько 16:00 monobank має оголосити новий призовий фонд.