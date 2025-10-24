Поборотися за серце актора прийшла його знайома. Це 24-річна модель з Миколаєва Діана Зотова, пише 24 Канал.

Тарас Цимбалюк зізнався, що не очікував побачити Діану Зотову на проєкті "Холостяк". На початку зустрічі вони обійнялися.

Тарас Цимбалюк і Діана Зотова / Скриншот з відео

Діана співпрацює з багатьма світовими брендами. У дівчини багатодітна сім'я: у неї 3 молодші брати й 1 молодша сестра. Коли батько покинув їх, дівчина пішла почала працювати моделлю, адже потрібні були гроші.

У 2021 році Зотова брала участь у конкурсі краси "Міс Україна", де Тарас Цимбалюк був ведучим. Через деякий час актор написав моделі й вони почали спілкуватися, але не побачились, адже були в різних країнах.

Проєкт "Холостяк" – це привід нагадати про себе і спробувати побудувати щось серйозне,

– сказала Діана.

Цимбалюк був радий бачити Зотову. Вона справила на холостяка приємне враження.

Діана Зотова / Фото з інстаграму моделі

