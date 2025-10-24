Поборотися за серце актора прийшла його знайома. Це 24-річна модель з Миколаєва Діана Зотова, пише 24 Канал.
Тарас Цимбалюк зізнався, що не очікував побачити Діану Зотову на проєкті "Холостяк". На початку зустрічі вони обійнялися.
Тарас Цимбалюк і Діана Зотова / Скриншот з відео
Діана співпрацює з багатьма світовими брендами. У дівчини багатодітна сім'я: у неї 3 молодші брати й 1 молодша сестра. Коли батько покинув їх, дівчина пішла почала працювати моделлю, адже потрібні були гроші.
У 2021 році Зотова брала участь у конкурсі краси "Міс Україна", де Тарас Цимбалюк був ведучим. Через деякий час актор написав моделі й вони почали спілкуватися, але не побачились, адже були в різних країнах.
Проєкт "Холостяк" – це привід нагадати про себе і спробувати побудувати щось серйозне,
– сказала Діана.
Цимбалюк був радий бачити Зотову. Вона справила на холостяка приємне враження.
Діана Зотова / Фото з інстаграму моделі
Як пройшов 1 випуск "Холостяка"?
Нагадаємо, що прем'єра 14 сезону "Холостяка" відбулась 17 жовтня. На проєкт прийшли "Міс Україна 2023" Софія Шамія, особиста помічниця Дар'я Мазай, яка раніше брала участь у реаліті-шоу "Пара на мільйон", вчителька алгебри й геометрії Яна, художниця Анастасія та інші.
26-річна модель з Хмельницького Іра вразила Цимбалюка своєю появою. Річ у тім, що дівчина приїхала на даху білого лімузина, після чого стала героїнею мему.
Зазначимо, що перша вечірка "Холостяка" проходить у стилі кінофестивалю.