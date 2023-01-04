Саша Мудра відверто розповіла про дружбу з Мариною на "Холостяку": чи спілкуються вони після шоу

Учасниці "Холостяка" Саша та Марина були дуже близькими на шоу попри часті сварки. Мудра розповіла про їхні стосунки та спілкування, що склалося поза камерами.

Навіть якщо Алексу Топольському не вдалося побудувати романтичні стосунки з одною з учасниць "Холостяка", двоє дівчат змогли побудувати міцну дружбу. Так, Саша Мудра й Марина поділилися історією своїх взаємин на шоу та поза камерами.

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Чи дружать Саша й Марина після шоу

Саша Мудра опублікувала відвертий допис, у якому розповіла, що їхні стосунки на шоу були найміцнішими навіть попри те, що їх намагались посварити.

"Ми вперто не хотіли вірити в те, що це можливо, але як я й казала, коли на горизонті з'являється чоловік, який обом цікавий, жіноча дружба може тріснути по швах. Я не приховувала свою злість на неї за моє зіпсоване індивідуальне побачення, вважаю, що завжди краще промовляти все, що відчуваєш. Ситуація з листом для мене все ще залишається загадкою, вона досі мені не визнається це пасткою чи ні".

Дівчина зізналась, що їхні конфлікти не зруйнували дружбу – їм вдалось пробачити один одного й примиритися. Тепер вони продовжують спілкування, але вже у США, куди втекли від війни.

Марина була однією з перших, хто написав мені того жахливого ранку, коли почалася війна. Я тоді їхала в поїзді на зйомки постшоу і просто застрягла посеред поля. З того часу у всіх відбулася переоцінка цінностей та будь-які конфлікти, здаються такою дрібницею на тлі цієї катастрофи. Хочеться жити!

"Я щиро рада, що доля звела нас знову, тільки вже у незнайомій для нас країні. Ми обидві починаємо своє американське життя з нуля, обидві відчуваємо всі тяжкості імміграції та постійний стрес. Я дуже вдячна, що ця людина є в моєму житті і в будь-яку важку хвилину мені є до кого звернутися і взаємно прийти на допомогу".



Марина й Саша / Фото з інстаграму Саші Мудрої

Марина відповіла подрузі у коментарях: "Люблю. Все те нісенітниця! Дуже рада, що ми тримаємося разом. І тільки ми знаємо, як нам добре разом сміятися, і розділяти радісні моменти життя і навіть погані. І в проєкті було стільки всього за кадром гарного та смішного. А за листа і не зізнаюся, нехай буде нікому вже не потрібною таємницею".

Які конфлікти були між Сашею та Мариною

У 8 випуску Марина виграла можливість забрати побачення в однієї з учасниць. Та Саша відмовилась його віддавати, тож їхня зустріч з Алексом перетворилась на групову. Дівчатам було важко знайти спільну мову на побаченні та взаємодіяти як подруги.

Вже в 10 випуску дівчата знову посварилися: Марина навіть назвала Сашу зрадницею. Перша залишила на видноті у своїй кімнаті особистого листа від Алекса. Мудра побачила його та вирішила прочитати, покликавши інших. Учасниці відгукувались про це по-різному: хтось називав провокацією, Марина ж звинувачувала дівчат.