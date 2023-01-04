Даже если Алексу Топольскому не удалось построить романтические отношения с одной из участниц "Холостяка", две девушки смогли построить крепкую дружбу. Так Саша Мудра и Марина поделились историей своих взаимоотношений на шоу и вне камер.

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Друзят ли Саша и Марина после шоу

Саша Мудра опубликовала откровенное сообщение, в котором рассказала, что их отношения на шоу были самыми крепкими даже несмотря на то, что их пытались поссорить.

"Мы упорно не хотели верить в то, что это возможно, но как я и говорила, когда на горизонте появляется мужчина, который обоим интересен, женская дружба может треснуть по швам. Я не скрывала свою злобу на нее за мое испорченное индивидуальное свидание, считаю, что всегда лучше говорить все, что чувствуешь. Ситуация с письмом для меня все еще остается загадкой, она до сих пор мне не признается, это ловушка или нет".

Девушка призналась, что их конфликты не разрушили дружбу – им удалось простить друг друга и примириться. Теперь они продолжают общение, но уже в США, куда бежали от войны.

Марина была одной из первых, кто написал мне в то ужасное утро, когда началась война. Я тогда ехала в поезде на съемки пост-шоу и просто застряла посреди поля. С тех пор у всех произошла переоценка ценностей и любые конфликты, кажущиеся таким пустяком на фоне этой катастрофы. Хочется жить!

"Я искренне рада, что судьба свела нас снова, только уже в незнакомой для нас стране. Мы обе начинаем свою американскую жизнь с нуля, обе чувствуем все тяжести иммиграции и постоянный стресс. Я очень благодарна, что этот человек есть в моей жизни и в любую трудную минуту мне есть к кому обратиться и взаимно прийти на помощь".



Марина и Саша / Фото из инстаграма Саши Мудрой

Марина ответила подруге в комментариях: "Люблю. Все это чушь! Очень рада, что мы держимся вместе. И только мы знаем, как нам хорошо вместе смеяться, и разделять радостные моменты жизни и даже плохие. И в проекте было столько всего за кадром хорошего и смешного. А за письмо и не признаюсь, пусть будет никому уже не нужной тайной".

Какие конфликты были между Сашей и Мариной

В 8 выпуска Марина выиграла возможность забрать свидание у одной из участниц. Но Саша отказалась его отдавать, поэтому их встреча с Алексом превратилась в групповую. Девушкам было тяжело найти общий язык на свидании и взаимодействовать как подруги.

Уже в 10 выпуска девушки снова поссорились: Марина даже назвала Сашу предательницей. Первая оставила на виду в своей комнате личное письмо от Алекса. Мудрая увидела его и решила прочесть, призвав других. Участницы отзывались об этом по-разному: кто называл провокацией, Марина же обвиняла девушек.