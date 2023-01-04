Навіть якщо Алексу Топольському не вдалося побудувати романтичні стосунки з одною з учасниць "Холостяка", двоє дівчат змогли побудувати міцну дружбу. Так, Саша Мудра й Марина поділилися історією своїх взаємин на шоу та поза камерами.

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Чи дружать Саша й Марина після шоу

Саша Мудра опублікувала відвертий допис, у якому розповіла, що їхні стосунки на шоу були найміцнішими навіть попри те, що їх намагались посварити.

"Ми вперто не хотіли вірити в те, що це можливо, але як я й казала, коли на горизонті з'являється чоловік, який обом цікавий, жіноча дружба може тріснути по швах. Я не приховувала свою злість на неї за моє зіпсоване індивідуальне побачення, вважаю, що завжди краще промовляти все, що відчуваєш. Ситуація з листом для мене все ще залишається загадкою, вона досі мені не визнається це пасткою чи ні".

Дівчина зізналась, що їхні конфлікти не зруйнували дружбу – їм вдалось пробачити один одного й примиритися. Тепер вони продовжують спілкування, але вже у США, куди втекли від війни.

Марина була однією з перших, хто написав мені того жахливого ранку, коли почалася війна. Я тоді їхала в поїзді на зйомки постшоу і просто застрягла посеред поля. З того часу у всіх відбулася переоцінка цінностей та будь-які конфлікти, здаються такою дрібницею на тлі цієї катастрофи. Хочеться жити!

"Я щиро рада, що доля звела нас знову, тільки вже у незнайомій для нас країні. Ми обидві починаємо своє американське життя з нуля, обидві відчуваємо всі тяжкості імміграції та постійний стрес. Я дуже вдячна, що ця людина є в моєму житті і в будь-яку важку хвилину мені є до кого звернутися і взаємно прийти на допомогу".



Марина й Саша / Фото з інстаграму Саші Мудрої

Марина відповіла подрузі у коментарях: "Люблю. Все те нісенітниця! Дуже рада, що ми тримаємося разом. І тільки ми знаємо, як нам добре разом сміятися, і розділяти радісні моменти життя і навіть погані. І в проєкті було стільки всього за кадром гарного та смішного. А за листа і не зізнаюся, нехай буде нікому вже не потрібною таємницею".

Які конфлікти були між Сашею та Мариною

У 8 випуску Марина виграла можливість забрати побачення в однієї з учасниць. Та Саша відмовилась його віддавати, тож їхня зустріч з Алексом перетворилась на групову. Дівчатам було важко знайти спільну мову на побаченні та взаємодіяти як подруги.

Вже в 10 випуску дівчата знову посварилися: Марина навіть назвала Сашу зрадницею. Перша залишила на видноті у своїй кімнаті особистого листа від Алекса. Мудра побачила його та вирішила прочитати, покликавши інших. Учасниці відгукувались про це по-різному: хтось називав провокацією, Марина ж звинувачувала дівчат.