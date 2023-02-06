Це справді був неймовірний час, – переможниця "Холостяка-12" зізналася, чи піде на інші шоу

Участь у "Холостяку-12" принесла Катерині Лозовицькій чимало популярність. Однак побудувати стосунки їй все-таки не вдалося. Дівчина відверто зізналася, чи далі шукатиме кохання на романтичних телепроєктах.

За словами Катерини, досвід зйомок в реаліті-шоу був дуже цінним. Про це розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

До теми Не виключаю, – переможниця "Холостяка" про участь у "Міс Україні" та кар'єру після шоу

На зйомках "Холостяка" Лозовицька познайомилася з величезною кількістю людей, отримала багато класних емоцій. Катя випробувала себе, подивилася на себе збоку, мала можливість виправити свої слабкі сторони. Однак не приховує, що було складно показувати свої емоції та почуття на камеру. Та дівчина не шкодує, що пішла на реаліті-шоу. "Це справді був неймовірний час", – каже Катя.

У мене немає цілі чи бажання бігати по романтичних реаліті-шоу надалі, проте в якихось творчих проєктах я б з задоволенням взяла участь,

– зазначила переможниця "Холостяка-12".