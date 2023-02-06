По словам Екатерины, опыт съемок в реалити-шоу был очень ценным. Об этом рассказала в интервью 24 Каналу.
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На съемках "Холостяка" Лозовицкая познакомилась с большим количеством людей, получила много классных эмоций. Катя испытала себя, посмотрела на себя со стороны, имела возможность исправить свои слабые стороны. Однако не скрывает, что сложно было показывать свои эмоции и чувства на камеру. Но девушка не жалеет, что пошла на реалити-шоу. "Это действительно было невероятное время", – говорит Катя.
У меня нет цели или желания бегать по романтическим реалити-шоу в дальнейшем, однако в каких-то творческих проектах я бы с удовольствием приняла участие,
– отметила победительница "Холостяка-12".
- В интервью Екатерина рассказала, что ее отношения с Алексом продолжались месяц. Они разошлись за день до войны.
- Также Лозовицкая призналась, что была бы не против принять участие в "Холостяке" с Алексеем Дурневым.
- Катя не скрывает, что внимания мужчин ей хватает. Ее заваливали цветами и звали на свидание, но она пока не готова признаться, избрала ли кого-нибудь из кавалеров. После "Холостяка" модель не желает выносить свои отношения на публику.