Ежедневно родственники потерпевшего тратят большие средства на его лечение. Впоследствии понадобится около 60 тысяч гривен на восстановление шейного отдела позвоночника.

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Состояние пешехода, которого сбил Максим Михайлюк

Авария произошла вечером 4 декабря. Сам Михайлюк о ней не рассказывает и не дает комментариев. Жена пострадавшего Федора Мединского заявила, что Максим долгое время не выходил на связь. Выяснилось, что он улетел в Соединенные Штаты Америки, где у него бизнес. Однако после разглашения этой информации пообещал, что встретится с ней по возвращении в Украину – в начале следующей недели.

Он сказал мне, что готов встретиться. И, насколько я поняла, помочь с деньгами на лечение,

– прокомментировала жена Федора – Анжела Шульга.

Также Анжела сообщила, что врачи назвали сумму, которая будет необходима для лечения. Это, по меньшей мере, 56 тысяч гривен. По словам Шульги, каждый день на лекарства для мужчины она тратит от 1200 до 2900 гривен.

ДТП с участием Максима Михайлюка