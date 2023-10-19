Украинская модель Даша Хлыстун беременна во второй раз. Об этом она известила свою страницу, а бывший "Холостяк", известный пилот Максим Михайлюк, также подтвердил счастливую новость.

Интересно Лилия Ребрик ответила, где будет рожать третьего ребенка

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун станут родителями

Пара опубликовала общие радостные фото, держа в руках положительные тесты на беременность.

+1 в семью Михайлюк,

– поделилась Даша Хлыстун.



Даша Хлыстун и Макс Михайлюк / Фото с инстаграма пары

"Чудеса нуждаются немного времени", – прокомментировал фотографии Максим Михайлюк.



Даша Хлыстун и Макс Михайлюк / Фото с инстаграма пары

В комментариях под сообщением звездные друзья поздравляют супругов с пополнением. Поздравления написали Решетники, Даша Квиткова, Михаил Заливако и другие.

Что известно об отношениях Михайлюка и Хлыстуна