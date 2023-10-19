Украинская модель Даша Хлыстун беременна во второй раз. Об этом она известила свою страницу, а бывший "Холостяк", известный пилот Максим Михайлюк, также подтвердил счастливую новость.
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Макс Михайлюк и Даша Хлыстун станут родителями
Пара опубликовала общие радостные фото, держа в руках положительные тесты на беременность.
+1 в семью Михайлюк,
– поделилась Даша Хлыстун.
Даша Хлыстун и Макс Михайлюк / Фото с инстаграма пары
"Чудеса нуждаются немного времени", – прокомментировал фотографии Максим Михайлюк.
Даша Хлыстун и Макс Михайлюк / Фото с инстаграма пары
В комментариях под сообщением звездные друзья поздравляют супругов с пополнением. Поздравления написали Решетники, Даша Квиткова, Михаил Заливако и другие.
Что известно об отношениях Михайлюка и Хлыстуна
- После победы Даши Ульяновой на шоу "Холостяк-10" отношения новоиспеченной пары не сложились. Позже стало известно, что сердце Макса Михайлюка занято – он в отношениях с моделью Дашей Хлыстун.
- В феврале 2021 года пара объявила, что они станут родителями впервые. В апреле Даша Хлыстун родила дочь, ее назвали Арианой. Уже в июле Максим Михайлюк и Даша Хлыстун спонтанно поженились. Они ехали в ЗАГС регистрировать дочь, но оказалось, что "Холостяк" договорился о росписи. Его сюрприз удался.
- После начала полномасштабного вторжения Михайлюк взял в руки оружие и показывался на своей странице в форме. Позже, судя по фото в профиле Максима, он вернулся к работе пилотом гражданской авиации, кем и работал до войны. "Холостяк" заявлял, что хотел стать пилотом F-16 и пробыл в Украине 7 месяцев, но не получил ответа.