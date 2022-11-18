Сценаріїв немає, – "Холостяк" Алекс Топольський висловився про реаліті-шоу

18 листопада в телеефірі покажуть 4 випуск реаліті-шоу "Холостяк-12". Головний герой Алекс Топольський дав інтерв'ю, в якому заявив, що на проєкті не було ніяких сценаріїв.

Чимало глядачів підозрюють реаліті-шоу в нещирості. Нібито там все розвивається за сценарієм і не всі почуття є справжніми. Напередодні нового випуску "Холостяк" розвіяв ці сумніви.

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Алекс Топольський про зйомки "Холостяка"

Бізнесмен зізнався, що в нього не було страху перед зйомками реаліті-шоу. Не боявся, що все відбуватиметься на камеру.

Мені одразу сказали, що сценаріїв немає. Це буде повністю реаліті. І я казав, що в мене немає дискомфорту щодо присутності камер,

– сказав Топольський.

Єдине, що викликало сумніви в Алекса, – поєднання участі в проєкті та ведення бізнесу в США. Хоча всі процеси автоматизовані, Топольський не знав, що буде, якщо він на 3 – 4 місяці поїде в іншу країну: "Це був ризик, і так сталося, що деякими критично важливими бізнес-питаннями мені довелося займатися під час проєкту".

Що про реаліті-шоу кажуть учасниці

Через війну прем'єру 12 сезону "Холостяка" неодноразово переносили. Терміни договорів, які учасниці підписували з СТБ, вже закінчилися, тому тепер дівчата сміливо висловлюються про проєкт. Більшість з тих, хто боровся за серце Алекса Топольського, критикує те, що відбувалося на знімальному майданчику. Негативно висловлюються і про самого "Холостяка".