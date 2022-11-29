Порівняв колишніх учасниць з померлими: "Холостяк" Топольський здивував заявою про дівчат на шоу

Герой "Холостяка" Алекс Топольський висловився про те, що відчуває, коли відпускає дівчат. У приклад він навів прощання з покійними, коли про людину треба пам'ятати лише хороше.

Головний герой "Холостяка" Алекс Топольський в епізодах шоу прощається з дівчатами. З кожним наступним випуском вибір складнішає, тож він розповів, як переживає ці моменти.

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Як Алекс Топольський прощається з дівчатами

"Холостяк" розповів, що приймає рішення попрощатись з учасницею впевнено, тому не шкодує про це згодом.

Коли я прощаюся з дівчиною, я не шкодую про це, бо вже вирішив. Це моє останнє рішення. Але коли я прощаюся, я знаю, що більше її не побачу. Я в голові прокручую всі класні моменти, які у нас були. Я ці моменти просто згадую,

– зізнався Алекс Топольський.

Головний герой романтичного шоу порівняв виліт учасниці зі смертю, чим здивував мережу: "Коли людина вмирає, потрібно намагатися пам'ятати дуже класні моменти про неї. Згадувати лише позитивні моменти, які пов'язані з людиною, яка пішла з цього світу".

Як "Холостяк" попрощався з однією з учасниць

У 5 випуску шоу залишила Юля, яка не впоралась із завданнями господині дому. За словами Алекса Топольського, вона також невпевнена в собі, тож йому не підходить.

Юлія поділилась, що після вильоту довго плакала. А коли наступного дня зустріла Григорія Решетника з "Холостяком", то Топольський пройшов повз і навіть з нею не привітався.