Главный герой "Холостяка" Алекс Топольский в эпизодах шоу прощается с девушками . С каждым последующим выпуском выбор усложняется, поэтому он рассказал, как переживает эти моменты.

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Как Алекс Топольский прощается с девушками

"Холостяк" рассказал, что принимает решение попрощаться с участницей уверенно, поэтому не жалеет об этом позже.

Когда я прощаюсь с девушкой, я не жалею об этом, потому что уже решил. Это мое последнее решение. Но когда я прощаюсь, я знаю, что больше ее не увижу. Я в голове прокручиваю все классные моменты, которые у нас были. Я эти моменты просто вспоминаю,

– признался Алекс Топольский.

Главный герой романтического шоу сравнил вылет участницы со смертью, чем удивил сеть: "Когда человек умирает, нужно пытаться помнить очень классные моменты о нем. Вспоминать только положительные моменты, связанные с ушедшим из этого мира человеком".

Как "Холостяк" простился с одной из участниц

В 5 выпуске шоу оставила Юля, которая не справилась с задачами хозяйки дома. По словам Алекса Топольского, она также не уверена в себе, поэтому ему не подходит.

Юлия поделилась, что после вылета долго плакала. А когда на следующий день встретила Григория Решетника с "Холостяком", то Топольский прошел мимо и даже с ней не поздоровался.