12 сезон "Холостяка" вже відзняли: що Алекс Топольський каже про фінальну церемонію
Джерело:інстаграм Алекса Топольського
Днями відзняли 12 сезон романтичного шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. 21 січня відбулась фінальна церемонія, на якій бізнесмен обрав переможницю. Він інтригуюче прокоментував своє рішення.
Новий сезон "Холостяка", як і всі попередні, знімали три місяці – з кінця жовтня до 21 січня. За цей час 32-річний Алекс Топольський встиг сходити на десятки побачень та обрати одну єдину, з якою побудує стосунки після шоу. Він заявив, що не дарма взяв участь у проєкті. Схоже, бізнесмен з Маямі таки закохався!
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Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо і найголовніше всі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро,
– оголосив Алекс Топольський.
Свій пост "Холостяк" доповнив новим фото у картатому піджаку на тлі моря та пальм. Тож можна припустити, що фінальну церемонію знімали у тропічній країні.
Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото з інстаграму бізнесмена
"Здається, ще вчора ми анонсували старт зйомок нового сезону проєкту "Холостяк", а вже минуло стільки часу. Тож доповідаємо – знімання 12 сезону найромантичнішого реаліті країни завершено", – йдеться в інстаграмі шоу. Команда обіцяє, що прем'єра відбудеться вже навесні.Цікаво, що зйомки "Холостяка 12" стартували 26 жовтня. У мережу швидко "злили" фото з першої вечірки та з'ясували, що головним героєм стане Алекс Топольський, тож продюсерам довелось розсекретити його ім'я передчасно.
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Що відомо про Алекса Топольського з "Холостяка"
- Головному "Холостяку" країни 32 роки. Він родом зі Львова, але після закінчення університету переїхав у США.
- За 10 років він встиг пожити в різних штатах та осів в Маямі. Зараз Алекс займається елітною нерухомістю, знімається у кліпах і кіно. Багато часу бізнесмен присвячує спорту.
- Ведучий проєкту Григорій Решетник стверджував, що Алекс – "дуже цікава, з почуттям гумору, але водночас по-чоловічому стримана людина". Він зізнався, що "дівчата не могли встояти" перед холостяком, тому нудно глядачам точно не буде.