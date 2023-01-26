Вишивальниця та художниця зі Сміли Юлія Кучеренко зізналася, що вибір Алекса Топольського її не здивував, адже, йдучи з проєкту в 10 випуску, вона сказала Каті, що вболіває за неї. Дівчина рада, що у "Холостяку-12" перемогло добро, а не Саша Мудра, адже в будинку вона поводилася жахливо.

До теми Краще одній, ніж з недоробкою, – Саша Мудра з "Холостяка" різко висловилася про зйомки в шоу

Юля з "Холостяка" обізвала Сашу Мудру

Юля розуміла, що в проєкті Саша Мудра протримається довго, адже робила шоу, але в її історію з Алексом Топольським вона не вірила.

Ми Сашу Мудру сприймали в будинку з тієї позиції, як вона спілкувалася з нами. Як останнє стерво. Ми її взагалі не сприймали як жінку, яка наповнює, надихає та чіпляє Алекса. Ми думали, що вона дійде до фіналу, але у нас були свої погляди на те, чому вона тримається. Сашка така скандалістка, вона цікава, і вона буде в проєкті,

– висловилася Юля Кучеренко.

Після проєкту вона тісно спілкується й бачиться з Сашею Погорєловою, Катею, Вікою Варлей та Оленою Тацишиною, яка вибула у 2 випуску. Однак зла ні на кого не тримає, навіть зі скандалісткою Мудрою час від часу зв'язується.

"Загалом з усіма дівчатами нормальні стосунки. З Мудрою інколи навіть переписуємося. Я не скажу, що ми розійшлися всі в конфліктах, в принципі нормальні людські стосунки, але найближче – це Саша, Катя, Віка та Олена Петрівна", – висловилася дівчина.

Учасниці "Холостяка-12" з Григорієм Решетником / Фото з інстаграму Юлі

До речі, саме в цій компанії, але без Варлей, яка у США, Катя Лозовицька дивилася фінал "Холостяка". Тоді в мережі поповзли чутки, що після проєкту вони з Алексом не разом, адже вона була в Києві, а він відпочивав на Балі.