Експорноакторка з "Холостяка-11" розповіла про запоруку щасливих стосунків
Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Анастасія, яка в минулому була порноакторкою, розповіла про запоруку щасливих стосунків. Дівчина вважає, що вони можуть бути лише тоді, коли в парі є відвертість та чесність.
Джерело:інстаграм Анастасії з "Холостяка"
У 2 випуску "Холостяка" Анастасія наважилася розповісти головному героєві Михайлу Заливаці про своє минуле. Вона не хотіла приховувати від нього правду і було важливо, як він відреагує на це.
Читайте також Це точно не Михайло, – Дана з "Холостяка-11" прокоментувала виліт з проєкту
Анастасія з "Холостяка" про щасливі стосунки
На особистій сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала фрагмент розмови з "Холостяком". Михайло запитав Анастасію, для чого вона прийшла на проєкт. Учасниця поділилася, що піару їй не треба, бо її всі знають. Гроші у дівчини також є. Вона відверто відповіла, що хоче побудувати стосунки, які переростуть у сім'ю, хоче дітей.
Я завжди обираю відкритість та чесність. Вважаю, що це запорука міцних і щасливих стосунків,
– написала Анастасія в публікації.
Також дівчина подякувала Заливаці за те, що він прийняв її минуле і не засуджував.
"Взагалі немає упередженого ставлення. Якщо це завершилося, то чому людина не може мати шансу на хороше життя?", – сказав Михайло.
Ці слова дали мені новий сенс для життя. Мені їх дуже не вистачало. Михайле, дякую тобі, ти справжній чоловік,
– написала Анастасія.
Поділитися новиною