Холостяк 12 сезон 9 випуск: п'янке побачення в барі, скандал з Мудрою та раптовий виліт

На 9 тижні проєкту "Холостяк" Алекс Топольський дав дівчатам шанс самим організувати побачення. У цьому випуску з головним героєм зустрілися всі. Хто відвоював індивідуальне, а кому довелося йти на групове, розповідаємо нижче.

Після вильоту Аліни Єршової у 12 сезоні шоу "Холостяк" залишилося шість дівчат, передає 24 канал. На тижні самоуправління всі проявили ініціативу та вийшли на новий рівень у спілкуванні з Алексом Топольським. Саша Мудра, Катя та Юля пішли на індивідуальні побачення, тоді як Вікторія, Марина та Саша погодилися на групове. Без скандалів, зрозуміло, не обійшлося.

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Побачення-фотосесія з Юлею

На перше індивідуальне побачення на 9 тижні проєкту пішла Юля. На минулій церемонії троянд Алекс дав можливість обрати тему. Вона зробила ставку на бодіарт та неонову фотосесію, тож запропонувала розмальовували одне одного у дві стихії – вогонь та воду.

Проте "Холостяк" дуркував, а Юлі важко було вимкнути "вчительку". Спочатку вона дратувалася, що все йде не за планом, і почувалася скутою в кадрі, але потім розслабилася й довірилася Алексу.

Шкода, що ми були не на одній хвилі. Просто по-різному з самого початку поставилися до побачення,

– прокоментував "Холостяк".

"Холостяк" на побаченні з Юлею / Скриншот з відео

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Після фотосесії, на вечері, Юля зізналася, що раніше мріяла потрапити в Америку, але коли Алекс запитав про переїзд, вона зам'ялася: "Америка велика, глобальна, мене це лякає". Топольського це здивувало, але він відповів, що "не бачить жодних перешкод жити тут і там" – і в Києві, і у США.

"Холостяк" на побаченні з Юлею / Скриншот з відео

Розваги в барі з Вікою, Мариною та Сашею

"Зав'яжи очі і дивися серцем", – написали Віка, Марина та Саша в запрошенні й передали його на таксі. Вони приготували закуски, коктейлі та підказки, щоб Алекс розгадав, хто його покликав. Одна з них – привітання: Марина поцілувала у щічку, Саша – у шию, а Віка ще й витерла помаду зі щоки.

"Холостяк" промахнувся, коли Саша дала підказку, що вже ходила з ним з зав'язаними очима. Тоді він згадав групове побачення в Дубаї на ринку й назвав Катю. Дівчина образилася, але не показала цього.

"Холостяк" на побаченні з Вікою, Мариною, Сашею / Скриншот з відео

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Дівчата також підготували 50 фактів про себе, де за помилку Алек повинен був або роздягатися, або пити.

Я хотіла, щоб він був п'яний і голий,

– відреагувала Віка.

Першою на індивідуальне спілкування Алекс покликав Сашу , бо вгадав її факт про "втечу від усіх". Дівчина розповіла про свій соціальний проєкт на підтримку дітей з дитбудинків. "Холостяк" захопився її добротою.

, бо вгадав її факт про "втечу від усіх". Дівчина розповіла про свій соціальний проєкт на підтримку дітей з дитбудинків. "Холостяк" захопився її добротою. Марина пішла наступною, бо через ревнощі була не в гуморі. Вона пояснила Алексу, що насправді не зациклена на матеріальних речах, як йому здається, адже в минулих стосунках платила за хлопця. Вона також заговорила про ревнощі через симпатію: "Ти мені подобаєшся дуже" , – зізналася Марина, а "Холостяк" відповів: "Ти мені теж" . Після цих слів вона сама палко поцілувала його.

пішла наступною, бо через ревнощі була не в гуморі. Вона пояснила Алексу, що насправді не зациклена на матеріальних речах, як йому здається, адже в минулих стосунках платила за хлопця. Вона також заговорила про ревнощі через симпатію: , – зізналася Марина, а "Холостяк" відповів: . Після цих слів вона сама палко поцілувала його. На сам кінець Алекс поговорив з Вікою, де вона розповіла, що нікому не довіряє на всі сто, бо ніхто не зробить краще, ніж вона. "Я можу сказати, що в мене корона", – заявила акторка. Він же назвав її гоноровою, впевненою та безстрашною.

Ми прекрасно провели побачення, і цю троянду ми сьогодні хочемо подарувати тобі,

– з гумором заявила Віка у фіналі побачення.

"Холостяк" на спілкуванні з Вікою / Скриншот з відео

У будинку дівчати влаштували шоу – перехвалювали побачення і "наїжджали" одна на одну. "Я намагалася зачепитися і розігнати скандал, але щось не вийшло", – прокоментувала Марина.

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Татуювання з Катею

"Довіришся мені?" – запитала Катя в запрошенні, але Алекс не здогадувався, що це буде аж так екстремально – набити тату одне одному. У салоні він навіть обрав парний малюнок з пташками і фразою "Жити в кайф" та вчився малювати на штучній шкірі. Коли ж справа дійшла до реального татуювання на руці, "Холостяк" дав задню.

Чесно, до такого татуювання я був би готовий з коханою людиною. Я хочу пізнати Катю більше. Може через якийсь час я буду готовий,

– відповів Алекс.

Вони обмінялися малюнками, а на вечері Катя навчила "Холостяка" танцювати сальсу. Їй першій він зізнався, що на проєкті дійшов до думки, що хоче створювати життя паралельно – і в Києві, і у США. Йому сподобалося в Україні.

У нас були легкість, глибина. З Катею ми сьогодні вийшли на інший рівень, однозначно,

– підсумував Алекс побачення.

"Холостяк" на побаченні з Катею / Скриншот з відео

Чотири сезони на побаченні з Сашею

поки Катя була на побаченні, Решетник влаштував дівчатам черговий тест на сумісність з Алексом – запропонував у відсотках розставити секс, особистий простір, стосунки з близькими, спільні інтереси та побут у стосунках. У результаті з'ясувалося, що найбільш схожі їхні бачення з Сашею та Мариною.

Саша зустріла Алекса з какао з маршмеллоу та запропонувала прожити цілий рік за один день. Взимку вона запросила покататися на ковзанах, але її ідея мало не провалилася, бо в дитинстві герой травмувався на льоду. Однак ризикнув і вийшов на ковзанку. "Навесні" вони помедитувати, адже ця пора асоціюється в Саші з відродженням. Так вона хотіла перевірити, чи комфортно їм мовчати разом.

Потім "Холостяк" та учасниця провели "літо" в басейні з гарячими поцілунками. "Осінь" відбули в піжамах за чаєм, а оскільки о цій порі в нього день народження, то Саша зробила подарунок – браслет з камінням його улюбленого бірюзового кольору.

"Холостяк" на побаченні з Сашею / Скриншот з відео

На побаченні Саша зізналася, що не працює, але мріє писати вірші, розповіді та на цьому заробляти. Вона досі не показує свою творчість нікому, бо боїться критики. Поки ж їй фінансово допомагають тато та вітчим. Виявляється, за це дівчині соромно.

Цікаво, що одна з дівчат через Решетника передала Алексу записку: "Скільки заробляє Мудра?" Вона подумала, що це Саша Погорєлова, і випалила це герою, проте вже в будинку з'ясувалася, що запитання – справа рук Юлії. Учасниця навіть не перепросила, що обізвала "пацюком" не ту.

Відверта гра від Решетника

У будинку ведучий влаштував учасницям гру, де вони мали б розповісти про емоції з карток:

розчарування – Марина розповіла, коли позичила 20 тисяч доларів у тата, але її стартап прогорів. Тоді батьки дуже розчарувалися;

досягнення – Саша похвалилася, що стала керівницею IT-компанії, але її прозвали інфантильною;

переживання – Віка пригадала, як розходилася з хлопцем і на тлі стресу схудла на 7 кілограмів;

навички – Катя зізналася, що вчилася будувати життя з нуля кожні три місяці, адже літала світом по модельних контрактах;

стосунки – Юля поділилася, що пробачала зради у стосунках, які тривали три роки.

Індивідуальне спілкування з Сашею

Перед церемонією Саша Погорєлова прийшла до Алекса в "кімнату роздумів" замість Григорія Решетника. Про це вона попросила ведучого, коли той приходив у будинок. "Це була насправді дуже приємна несподіванка", – відреагував він. Однак дівчина завела тему про "наїзди" Мудрої, коли та запитала: "Як це почуватися пацюком?" "Холостяка" обурило, що Саша навіть не перепросила.

Крім того, вони обговорили, місце дружби та побуту у стосунках. Наприкінці Алекс навіть вручив Саші троянду за щирість та ініціативність.

Церемонія троянд

Церемонію троянд Алекс Топольський розпочав з анонімних запитань учасниць, які ті передали через Решетника. На "кого ти виділяєш" він відповів – "усі для мене особливі, виділяти ще рано". Найщирішою назвав Сашу Погорєлову, а маніпуляцій з боку дівчат нібито не відчуває.

Першою троянду отримала Катя, слідом за нею – Марина. З Юлею Алекс теж хоче продовжити спілкування. Так само як і з Сашею Мудрою. Натомість з Вікою попрощався, бо вони частіше з'ясовують стосунки, ніж проявляють почуття.

Дівчата, які залишилися в 9 випуску "Холостяка" / Фото СТБ

що Саша Мудра мало не вилетіла після скандалу в будинку. "Я не розумію, де ти справжня. Я не розумію, які твої істині наміри, я реально у глухому куті. Я сподіваюся, що хоч щось зміниться", – сказав "Холостяк" і дав дівчині останній шанс.