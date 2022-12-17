У 8 випуску шоу "Холостяк-12" вибула лише одна дівчина, передає 24 канал. Після зустрічі в Карпатах Алекс Топольський усвідомив, що з Аліною йому майбутнього не побудувати.

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Хто вибув у 8 випуску "Холостяка"

Алекс Топольський виділив Аліну на восьмому тижні – зустрівся з нею першою і з єдиною на індивідуальному побаченні. Вони покаталися в упряжці з хаскі, що було надзвичайно романтично, але він не пробив стіну, яку та зводить сама. "Холостяк" відпустив Аліну, бо вона не готова скорочувати дистанцію.

Щоразу, коли я роблю крок назустріч, ти робиш крок назад. Мені складно далося це рішення, але я зробив свій вибір. У мене немає для тебе троянди,

– оголосив Алекс на церемонії.

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Аліну рішення "Холостяка" шокувало. Вона вважає, що він просто здався. "Мені дуже хотілося залишитися, тому що в мене виникли почуття. Завжди можна зупинити дівчину", – сказала учасниця вже за кадром.

Натомість Юля, яку звуть "Медузою", каже, що Аліна сама "знецінила Алекса і все, що він для неї робив". Такої ж думки інші дівчата.

Цікаво, що Аліна Єршова була фавориткою Алекса з першого тижня. За неї також вболівав фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко, але до 8 випуску змінив свою думку. Він би пішов би на "Холостяк" за іншою ефектною дівчиною.