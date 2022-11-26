Холостяк 12 сезон 5 випуск: напружений тиждень у Дубаї та пристрасні поцілунки

Минулого тижня на проєкті "Холостяк-12" відбулися перші поцілунки. Романтичні побачення ще більше зблизили Алекса Топольського дівчатами. У 5 випуску за серце "Холостяка" продовжили боротися 10 учасниць.

Вже п'ять тижнів вся країна спостерігає за розвитком подій на найромантичнішому реаліті-шоу "Холостяк", передає 24 канал. Бізнесмен Алекс Топольський вражає дівчат оригінальними побаченнями, кожна учасниця прагне підкорити його, однак не всім вдається це зробити. Що показали у 5 випуску суперечливого проєкту, який пройшов у Дубаї, – дивіться далі.

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Приїзд у Дубаї та сварки між дівчатами

Цей тиждень дівчата з "Холостяком" провели в сонячному Дубаї. Господинею дому цього разу є Юлія, тому дівчина вирішила розселити дівчат так, як їй захотілось. Таке рішення Юлії не сподобалося іншим учасницям, тому вони поселилися так, як хотіли.

Згодом Юлія попросила вибачення перед іншими дівчатами і зізналася, що таким чином хотіла всіх пересварити. Але й далі Юлія почала диктувати свої правила, які не подобалися іншим учасницям. Без конфліктів не обійшлося. Дівчата бачили, що Юля невпевнена в собі та користувалися цим.

Марина вирішила розповісти про пристрасний поцілунок з Алексом. Це засмутило дівчат і викликало ще більше суперечок.



"Холостяк" 5 випуск / Фото з інстаграму шоу

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Плавання і пристрасний поцілунок з Вікою

Білу троянду минулого тижня отримала Віка, тому вона мала можливість загадати бажання. Дівчина захотіла поплавати з Алексом і він радо здійснив її бажання. "Холостяк" запросив Віку на прогулянку узбережжям, що приємно здивувало її.

Алекс підготував для Віки пікнік на пляжі під час заходу сонця. Вони багато розмовляли, а потім пішли купатися. Це дуже зблизило й не обійшлося без пристрасного поцілунку. Було багато романтичних моментів, щирих почуттів. Віка зізналася, що закохалася в Алекса.

У нас зародилися стосунки. Сьогодні,

– сказала Віка.



Поцілунок Віки та Алекса / Скриншот з відео

Парне побачення з Лізою та Роксоланою

Алекс запросив Лізу та Роксолану в пустелю. Він запропонував дівчатам доєднатися до арабських традицій, бедуїнів. Побачення почалося зі смакування арабською кавою у надзвичайно красивій локації. За розмовою ділилися сімейними історіями, однак Єлизавета була не дуже говіркою. Алекс запросив її на приватний діалог, сподіваючись, що так вдасться більше поспілкуватися з дівчиною.

Ліза розповіла, як допомагає людям, це була коротка, але відверта розмова. Топольський зізнався, що це спілкування сподобалося йому більше, ніж на першому побаченні.

Згодом він запросив Роксолану на прогулянку з верблюдами. Це була четверта зустріч Алекса та Роксолани, однак дівчина не проявляла жодної ініціативи в розмові, від неї не було жодних питань. Тому діалог ініціював Алекс. Він захотів поговорити про батька дівчини, адже вона рідко згадує про нього. І ця розмова вийшла дуже душевною.

Але вкінці побачення "Холостяк" нікому з дівчат не дав троянду. Схоже, що до двох учасниць у нього є питання.



Побачення Алекса з Лізою та Роксоланою / Скриншот з відео

Групове побачення з Юлею, Катею та Сашею

Щоб побачення було успішним, спочатку Алекс усамітнився з кожною з дівчат. Вони відправилися на ринок зі спеціями, а після цього в супермаркет за інгредієнтами. На ринку пов'язка на очах була в дівчат, а в супермаркеті – в Алекса. І так обирали інгредієнти для страв:

Юля – ромашка, Алекс – лаваш;

Катя – карі, Алекс – риба;

Саша – кардамон; Алекс – гарбуз.



Алекс та Саша в супермаркеті / Скриншот з відео

А після покупок вони всі разом відправилися на кухню. Там кожна з дівчат хотіла привернути увагу. Алекс зауважив, що найсильніший зв'язок у нього був з Катею. "Холостяк" використав свій шанс і загадав бажання Катерині – захотів, щоб дівчина здивувала його.

Під час індивідуального спілкування Юля зізналася, що цього тижня почувається погано. Дівчина не змогла впоратися з роллю господарки дому, бо дуже закомплексована. Оскільки Алексу важливо, щоб поруч з ним була впевнена дівчина, то він не бачить продовження стосунків з Юлею і вирішив попрощатися з нею. До того ж Юлі психологічно складно перебувати на проєкті і вона не приховує цього. Учасниця мала щирі почуття до "Холостяка", але тепер плакала від суму та розгубленості, бо не хотіла прощатися з Алексом.



Алекс попрощався з Юлею / Скриншот з відео

Розмова з Юлею була нелегкою, але ситуацію виправила вечеря з Катею та Сашею, де дівчата пригостили Алекса стравами, які приготували.

А спілкування з Сашею було інтимніше – багато тактильних моментів, поцілунків.



Поцілунок Алекса та Саші / Скриншот з відео

Коктейльна вечірка та гра "Дебати" від Решетника

4 випуску "Холостяка" Алекс Топольський запросив Сашу Погорєлову на індивідуальне побачення, де вона на все мала відповідати "так". Вони так вийшли з зони комфорту, що в караоке відбувся перший поцілунок сезону. Для головного героя це нібито був довгоочікуваний момент. Однак за такий поцілунок Алекса розкритикували. Що він відповів – читайте тут

Два дні дівчата шили подарунки для Алекса. Під час зустрічі "Холостяк" вгадував, хто який подарунок підготував для нього. Такий сюрприз неабияк сподобався Топольському.



Зустріч Алекса з дівчатами / Скриншот з відео

Алекс захотів поспілкуватися з Аліною, бо вона негативно відреагувала на те, що Юля покинула проєкт. Дівчина пояснила свою позицію – не хоче радіти тому, що пішла близька їй людина. Аліна була відвертою і цим вкотре підкорила "Холостяка".

Повернувшись, Аліна та Алекс приєдналися до гри "Дебати", яку запропонував Григорій Решетник. Всі мали можливість висловитися і вибрати позицію, яка була більш аргументованою.

"Чоловіки на пологах" – Алекс і Григорій.

"Секс на першому побаченні" – Катя та Роксолана.

"Чоловік у декреті" – Юля та Саша.

"Пластичні операції" – Віка та Саша.

"Спільний сімейний бюджет" – Марина та Ліза.

Не обійшлось без суперечок, дівчата показували свої характери. Алекс спостерігав за цим, зміг більше дізнатися про кожну з учасниць.

Церемонія троянд

Цього тижня на церемонії троянд Алекс захотів окремо поспілкуватися з кожною з дівчат.

Саша за свою щирість, чесність, спільні моменти отримала від "Холостяка" червону троянду.

за свою щирість, чесність, спільні моменти отримала від "Холостяка" червону троянду. Віка отримала рожеву троянду, а це означає, що наступного тижня вона буде господаркою дому.

отримала рожеву троянду, а це означає, що наступного тижня вона буде господаркою дому. Аліну та Олександру Алекс запросив удвох через конфлікт, який виник у них на коктейльній вечірці – дівчата мали суперечку, кричали одна на одну. Після розмови червону троянду отримала Аліна, а Саша повернулася до дівчат з білою трояндою в руках.



Саша отримала білу троянду / Скриншот з відео