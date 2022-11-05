Холостяк 12 сезон 2 випуск: перші побачення в Україні та романтична прогулянка в Стамбулі

Після негативних відгуків про 1 випуск "Холостяка" глядачі нетерпляче чекали на показ 2 випуску. У мережі точилися суперечки щодо доцільності української озвучки. Чи залишили її в ефірі та як пройшли перші побачення цього сезону – читайте далі.

У 2 випуску 12 сезону "Холостяка", який транслюють на телеканалі СТБ, головний герой Алекс Топольський відправився на перші побачення, де ближче познайомився з учасницями. У матеріалі 24 каналу читайте, до кого з дівчат у Алекса виникла симпатія, як і де пройшли перші побачення сезону та хто назавжди покинув реаліті-шоу.

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"Холостяк" 2 випуск 12 сезон / Фото з інстаграму шоу

Перше побачення 12 сезону

На першій вечірці дівчата зіграли в гру, призом якої стало перше побачення сезону. У конкурсі виграли Роксолана, Юлія, Вікторія, Елізабет та Оля. Оскільки Алекс ще не знає дівчат, то дав їм можливість вибрати, як проводитимуть час.

Юлія обрала ранкове тренування, що здивувало "Холостяка", оскільки чоловік думав, що вона більш творча особистість. Щоб зблизитися, вони робили вправи, призначені для парного тренування. Після тренування Алекс та Юлія мали відверту розмову. На першій вечірці під час однієї з ігор з'ясувалося, що в когось в телефоні дівчина підписана як "Юля ескорт". Вона пояснила Алексу, що не розуміє, хто і чому так написав. На цьому побаченні між ними виникла симпатія.



Алекс Топольський / Фото СТБ

Оля вирішила провести час з "Холостяком" на фотосесії, оскільки є фітнес-моделлю. Це ж проведення часу обрала й Роксолана . Тому це було парне побачення. Кожна з дівчат намагалася привернути увагу Алекса та вразити його красою. Однак більш ініціативною була саме Роксолана.

вирішила провести час з "Холостяком" на фотосесії, оскільки є фітнес-моделлю. Це ж проведення часу обрала й . Тому це було парне побачення. Кожна з дівчат намагалася привернути увагу Алекса та вразити його красою. Однак більш ініціативною була саме Роксолана. Вікторія захотіла приготувати з "Холостяком" його улюблену страву. Вона фліртувала і така кокетлива поведінка дуже сподобалася Алексу. Вони були на одній хвилі, жартували й раптом на кухню зайшла Елізабет. Вона також захотіла приготувати щось з "Холостяком". Між дівчатами виникали суперечки, Віка всіляко намагалася показати, що вона головна на кухні. Алекс побачив, що Елізабет ніяково, тому запросив її на розмову. Однак під час діалогу з'ясувалося, що в дівчини з "Холостяком" різні погляди на стосунки, на майбутнє. Тому він вирішив попрощатися.



Елізабет поїхала додому / Фото з інстаграму шоу

Після такого насиченого дня Алекс зібрав усіх дівчат за вечерею. Під час індивідуального спілкування з Олею чоловік зрозумів, що у них не може бути романтичних стосунків, тому відпустив дівчину додому. А троянду наприкінці побачення отримала Юля. Вона підкорила чесністю та щирістю.

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Побачення з Настею та Сашею

На першій вечірці Олександра отримала жовту троянду – троянду останнього шансу. Тому вона вирішила проявити ініціативу та приєдналася до Анастасії на індивідуальному побаченні, на яке її запросив Алекс.

На вечірці Настя вручила "Холостяку" листа від її сина, в якого день народження збіглося з днем побачення з Алексом. Чоловік вирішив організувати побачення для хлопчика, однак не сподівався, що прийде Олександра. Алекс пояснив Саші ситуацію й вони домовилися зустрітися за вечерею.

А з Настею вирушив на прогулянку Києвом, а згодом поїхали на зустріч з її сином Максимом. Такий сюрприз сподобався хлопчику, йому з Алексом було легко та весело, вони одразу знайшли спільну мову. Але Анастасія зовсім не взаємодіяла з сином, що здивувало "Холостяка". Коли Максим поїхав додому, Алекс запросив його маму на вечерю. Під час розмови "Холостяка" збентежило те, що попередні стосунки Насті були збудовані на фінансовій вигоді. З такою людиною Алексу не по дорозі, тому він провів її додому.



Анастасія покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

Розмова з Анастасією була неприємна, але ситуацію змогла виправити Саша, яка прийшла на вечерю. Дівчина подарувала "Холостяку" феєрверк, чим покращила настрій. Вони багато сміялися, жартували. Наприкінці вечора Олександра отримала бажану червону троянду.

Кінна прогулянка з Настею

На першій вечірці Настя отримала білу троянду, що означає виконання бажання. Вона захотіла побачення з Алексом і він запросив її на кінну прогулянку.



Алекс Топольський / Фото СТБ

Таке побачення дуже сподобалося Насті, оскільки вона дуже любить коней. Алекс не приховує, що має симпатію до дівчини, тому був радий потішити її. Однак під час розмови чоловік зрозумів, що в цьому житті вона ще не знайшла себе і Алекс не бачить з нею майбутнього. Настя стала четвертою дівчиною, яка поїхала додому у 2 випуску.

Побачення з Аліною в Стамбулі

Аліна ніколи не була за кордоном, тому запрошення "Холостяка" було для неї дуже неочікуваним і приємним. Алекс захотів саме з цією дівчиною попити чай і з'їсти солодощі у Стамбулі.

Спочатку вони прогулялися містом, оскільки обоє опинилися в Стамбулі вперше. Їхнє спілкування було легким, невимушеним. Згодом зупинилися в затишному закладі, де зіграли в гру: ставили один одному незручні питання. Така гра зблизила Аліну та Алекса, вони ближче познайомилися. Дівчина розповіла про болючі попередні стосунки, була щирою, милою, ніжною. Це підкорило "Холостяка" і він вручив їй червону троянду.

Церемонія троянд

На другій церемонії троянд "Холостяк" обрав дівчат, з якими продовжить будувати стосунки. Ними стали: Катя, Роксолана, Аміна, Ліза, Людмила, Вікторія.

Рожеву троянду отримала Олександра , а це означає, що наступного тижня вона стане господаркою будинку, в якому живуть дівчата.

, а це означає, що наступного тижня вона стане господаркою будинку, в якому живуть дівчата. Особливу білу троянду Алекс вручив Юлі . Тому в неї є шанс загадати бажання, яке "Холостяк" обов'язково здійснить.

Тому в неї є шанс загадати бажання, яке "Холостяк" обов'язково здійснить. Жовту троянду останнього шансу Топольський дав Марині.

Додому ж поїхали Олена та Аделіна.



Учасниці 3 випуску "Холостяка-12" / Фото з інстаграму шоу