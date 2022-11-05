Во 2 выпуске 12 сезона "Холостяка", который транслируют на телеканале СТБ, главный герой Алекс Топольский отправился на первые свидания, где поближе познакомился с участницами. В материале 24 канала читайте, к кому из девушек у Алекса возникла симпатия, как и где прошли первые свидания сезона и кто навсегда покинул реалити-шоу.

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"Холостяк" 2 выпуск 12 сезон / Фото с инстаграмма шоу

Первое свидание 12 сезона

На первой вечеринке девочки сыграли в игру, призом которой стало первое свидание сезона. В конкурсе выиграли Роксолана, Юлия, Виктория, Элизабет и Оля. Поскольку Алекс еще не знает девушек, дал им возможность выбрать, как будут проводить время.

Юлия выбрала утреннюю тренировку, что удивило "Холостяка", поскольку мужчина думал, что она более творческая личность. Чтобы сблизиться, они делали упражнения, предназначенные для парной тренировки. После тренировки у Алекса и Юлии был откровенный разговор. На первой вечеринке во время одной из игр выяснилось, что у кого-то в телефоне девушка подписана как "Юля эскорт". Она объяснила Алексу, что не понимает, кто и почему так написал. На свидании между ними возникла симпатия.



Алекс Топольский / Фото СТБ

Оля решила провести время с "Холостяком" на фотосессии, поскольку является фитнесс-моделью. Это же времяпрепровождение выбрала и Роксолана . Поэтому это было четное свидание. Каждая из девушек пыталась привлечь Алекса и поразить его красотой. Однако более инициативной была именно Роксолана.

решила провести время с "Холостяком" на фотосессии, поскольку является фитнесс-моделью. Это же времяпрепровождение выбрала и . Поэтому это было четное свидание. Каждая из девушек пыталась привлечь Алекса и поразить его красотой. Однако более инициативной была именно Роксолана. Виктория захотела приготовить с "Холостяком" его любимое блюдо. Она флиртовала и такое кокетливое поведение очень понравилось Алексу. Они были на одной волне, шутили и вдруг на кухню вошла Элизабет. Она также захотела приготовить что-нибудь с "Холостяком". Между девчонками возникали споры, Вика всячески пыталась показать, что она главная на кухне. Алекс увидел, что Элизабет неловко, потому пригласил ее на разговор. Однако в ходе диалога выяснилось, что у девушки с "Холостяком" разные взгляды на отношения, на будущее. Поэтому он решил попрощаться.



Элизабет уехала домой / Фото с инстаграмма шоу

После такого насыщенного дня Алекс собрал всех девушек за ужином. Во время индивидуального общения с Олей мужчина понял, что у них не может быть романтических отношений, поэтому отпустил девушку домой. А розу в конце свидания получила Юля. Она покорила честностью и искренностью.

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Свидание с Настей и Сашей

На первой вечеринке Александра получила желтую розу – розу последнего шанса. Поэтому она решила проявить инициативу и присоединилась к Анастасии на свидании, на которое ее пригласил Алекс.

На вечеринке Настя вручила "Холостяку" письмо от ее сына, у которого день рождения совпал с днем свидания с Алексом. Мужчина решил организовать свидание для мальчика, однако не надеялся, что придет Александра. Алекс объяснил Саше ситуацию и они договорились встретиться за ужином.

А с Настей отправился на прогулку по Киеву, а впоследствии поехали на встречу с ее сыном Максимом. Такой сюрприз понравился мальчику, ему с Алексом было легко и весело, они сразу нашли общий язык. Но Анастасия совсем не взаимодействовала с сыном, что удивило "Холостяка". Когда Максим уехал домой, Алекс пригласил его маму на ужин. Во время разговора "Холостяка" смутило, что предыдущие отношения Насти были построены на финансовой выгоде. С таким человеком Алексу не по дороге, поэтому он провел его домой.



Анастасия покинула проект / Фото с инстаграмма шоу

Разговор с Анастасией был неприятный, но ситуацию смогла исправить пришедшая на ужин Саша. Девушка подарила "Холостяку" фейерверк, чем улучшила настроение. Они много смеялись, шутили. В конце вечера Александра получила желанную красную розу.

Конная прогулка с Настей

На первой вечеринке Настя получила белую розу, что означает исполнение желания. Она захотела свидание с Алексом и он пригласил ее на конную прогулку.



Алекс Топольский / Фото СТБ

Такое свидание очень понравилось Насте, потому что она очень любит лошадей. Алекс не скрывает, что симпатизирует девушке, поэтому был рад порадовать ее. Однако во время разговора мужчина понял, что в этой жизни она еще не нашла себя, и Алекс не видит с ней будущего. Настя стала четвертой девушкой, уехавшей домой во 2 выпуске.

Свидание с Алиной в Стамбуле

Алина никогда не была за границей, поэтому приглашение "Холостяка" было для нее очень неожиданным и приятным. Алекс захотел именно с этой девушкой попить чай и съесть сладости в Стамбуле.

Сначала они прогулялись по городу, поскольку оба оказались в Стамбуле впервые. Их общение было легким, непринужденным. Затем остановились в уютном заведении, где сыграли в игру: задавали друг другу неудобные вопросы. Такая игра сблизила Алину и Алекса, они поближе познакомились. Девушка рассказала о болезненных предыдущих отношениях, была искренней, милой, нежной. Это покорило "Холостяка" и он вручил ей красную розу.

Церемония роз

На второй церемонии роз "Холостяк" выбрал девушек, с которыми продолжит строить отношения. Ими стали: Катя, Роксолана, Амина, Лиза, Людмила, Виктория.

Розовую розу получила Александра , а это значит, что на следующей неделе она станет хозяйкой дома, в котором живут девушки.

, а это значит, что на следующей неделе она станет хозяйкой дома, в котором живут девушки. Особую белую розу Алекс вручил Юле . Поэтому у нее есть шанс загадать желание, которое "Холостяк" обязательно исполнит.

. Поэтому у нее есть шанс загадать желание, которое "Холостяк" обязательно исполнит. Желтую розу последнего шанса Топольский дал Марине.

Домой же уехали Елена и Аделина.



Участницы 3 выпуска "Холостяка" / Фото с инстаграмма шоу