Холостяк 11 сезон 8 випуск: хто з учасниць вибув з проєкту

До фінального вибору головного героя шоу "Холостяк" залишилися лічені тижні. Церемонія троянд 8 випуску була драматичною та непередбачуваною. У Єгипті Михайло Заливако попрощався ще з однією учасницею. Хто вибув з проєкту, дізнавайтеся у новині Showbiz 24.

У 8 випуску 11 сезону шоу "Холостяк", який вийшов на екрани 23 квітня, Михайло влаштував кілька незабутніх побачень в сонячному Єгипті. Здається, все сприяло зближенню дівчат з головним чоловіком країни. Проте одна з учасниць не виправдала сподівання бізнесмена. Її ім'я розкриваємо далі.

Важливо Холостяк 11 сезон 8 випуск: гаряче побачення з "Зайкою" та драматична церемонія троянд

Проєкт "Холостяк" залишила дизайнерка Таня. Михайло підкреслив, що їхнє спілкування було легким і безпосереднім, однак іскри та романтики між ними так і не виникло. "Я розумію, що більше ніж дружби між нами не буде", – наголосив бізнесмен і відпустив Таню додому.

Варто знати Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу

Так, боротьбу за серце головного "Холостяка" країни Михайла Заливаки продовжили всього п'ять яскравих учасниць – Розалі, Джессіка, Даша, Анна, Юлія "Зайка".