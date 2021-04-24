В 8 выпуске 11 сезона шоу "Холостяк", который вышел на экраны 23 апреля, Михаил устроил несколько незабываемых свиданий в солнечном Египте. Кажется, все способствовало сближению девушек с главным мужчиной страны. Однако одна из участниц проявила себя с неожиданной стороны, разочаровав бизнесмена. Ее имя раскрываем далее.

Важно Холостяк 11 сезон 8 выпуск: горячее свидание с "Зайкой" и драматическая церемония роз

Проект "Холостяк" оставила дизайнер Таня. Михаил подчеркнул, что их общение было легким и непосредственным, однако искры и романтики между ними так и не возникло. "Я понимаю, что больше чем дружбы между нами не будет", – подчеркнул бизнесмен и отпустил Таню домой.

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Так, борьбу за сердце главного "Холостяка" страны Михаила Заливако продолжили всего пять ярких участниц – Розали, Джессика, Даша, Анна, Юлия "Зайка".