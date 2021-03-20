Холостяк 11 сезон 3 випуск: перший поцілунок сезону та дві церемонії троянд

Новий сезон одного з найочікуваніших шоу країни "Холостяк 11" вже встиг вразити глядачів швидкоплинністю подій, а рішучий головний герой Михайло Заливако – підкорити сотні жіночих сердець. 3 випуск проєкту видався пристрасним і непередбачуваним. Про перший палкий поцілунок та приголомшливе розкриття таємниці двох будинків – читайте в нашому матеріалі.

У третьому випуску реаліті-шоу "Холостяк", який вийшов 19 березня, за серце головного красеня країни боролися 20 дівчат. Між учасницями панує шалена конкуренція, адже кожна прагне якнайкраще проявити себе перед Михайлом Заливакою та вибороти право на побачення. Кому з красунь вдалося захопити "Холостяка", а хто його відверто розчарував – дізнавайтесь далі.

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Вечірка в будинку в лісі та побачення з Вікою

День народження ексдружини Андрія Богдана Анни випало на 3 тиждень проєкту "Холостяк", тому дівчата вирішили скористатися нагодою і запросили Михайла Заливаку на вечірку у квітковому стилі. Кожна з них обрала свою квітку, підібравши відповідну сукню. Анна стала маком, Настя – червоною трояндою, Даша – лілією, Лола – підсніжником, Таня – білою трояндою, Надін – магічною квіткою папороті. Саме вона ініціювала пишне святкування, а згодом і фотосесію з Михайлом.

Прибувши на вечірку, чоловік зробив комплімент іменинниці та подарував розкішний букет квітів, а згодом запросив на особисте спілкування. З Анною вони власноруч приготували торт. Зазначимо, розмова з красунею здалась Михайлу сухою.

Ведучий проєкту Григорій Решетник підготував для вечірки оригінальний твістер з запитаннями. Разом з "Холостяком" дівчата розважалися, весело проводили час та дізнавалися одне одного краще.

Оскільки на церемонії троянд у 2 випуску Михайло запросив на побачення Віку, то зустріч з нею він об'єднав з вечіркою в будинку. Таке рішення "Холостяка" розчарувало та обурило дівчат, а Вікторію, яка вперше почула про існування другого будинку, шокувало. Напружену атмосферу бізнесмен вирішив розрядити грою в асоціації, які стосувалися кожної з учасниць. Одним дівчатам розвага дозволила проявити себе, тоді як інших – присоромила.

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У розпал вечірки Аліса взяла ініціативу у свої руки. Вона написала Михайлу записку та запросила на какао, тим самим порушивши домовленості з конкурентками – не висмикувати його одна в одної. Тому дівчата назвали її підлою. Під час індивідуального спілкування Аліса зізналася, що досить ревнива, однак контролювати майбутнього партнера та шукати підводні камені не стане.

Наступною активність проявила блогерка Надін. Михайло запитав, чому дівчата назвали її хитрою. Вона своєю чергою пояснила, що не вважає цю рису негативною.

Несподівано Настя заявила Михайлу, що хоче покинути проєкт, адже жінки перетворюються "в злих мегер". Він запропонував дівчині переїхати в інший будинок, однак та воліла відправитися додому й залишитися з "Холостяком" друзями. За словами експорноакторки, вона важко підпускає до себе нових людей, тому хоче піти на початку, щоб тоді не прощатися з бізнесменом зі сльозами та істерикою.

Продовження побачення з Вікою

Після вечірки в будинку в лісі Максим Заливако продовжив спілкування з Вікою в ресторані. Дівчина розповіла, що прийшла на проєкт "Холостяк" за чимось новим і поки боїться говорити про кохання. Як з'ясувалось, бойфренд зрадив її з найкращою подругою. В обмані вона жила 9 місяців.

Розкриття другого будинку

Повернувшись з побачення, Вікторія розповіла дівчатам з будинку на озері про існування другого дому. Учасниці були шоковані, що Михайло вирішив залишити всіх красунь. Оселю конкуренток вони назвали "божевільним будинком".

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Групове побачення з Христиною, Юлею та Олександрою

Трьох красунь Михайло запросив на теніс. Попри те, що всіх дівчат хвилювало існування другого будинку, лише Христина наважилася особисто запитати "Холостяка" про несподівану зміну правил. Він вкотре пояснив, що хотів краще дізнатися кожну з 29 учасниць, які з'явилися на першій вечірці.

Першою на індивідуальне спілкування з "Холостяком" відправилася стилістка Олександра. Дівчина поділилася, що її батько жив на дві родини, тому розкриття другого будинку нагадало їй пережите. Михайло поспішив пояснити, що після завершення проєкту в нього не буде жодних таємниць від обраниці.

Навчивши дівчат азів тенісу, "Холостяк" запросив учасниць в затишний ресторан. Бізнесмен покликав Юлю на розмову тет-а-тет. Дівчина розповіла, що після того, як її хлопець повернувся з передової, вона впала в глибоку депресію. Аби змінити атмосферу, красуня на чотири роки переїхала в Італію, тим самим завершивши тривалі стосунки.

Далі Михайло поспілкувався з епатажною Христиною. Вона поділилася своїм модельним досвідом та розповіла про захоплення малюванням. Дівчина зізналася, що пішла на "Холостяк" за порадою подруги. Чоловіку здалось це несерйозним, тому він відправив Христину додому.

Побачення з Олею і Танею

У запрошенні на парне побачення "Холостяк" заінтригував заявою про пошук афродизіаку. Як з'ясувалось, він мав на увазі морепродукти, які вони готували разом. На професійній кухні як дівчата, так і Михайло висловилися про власне бачення стосунків та смакові вподобання. Оля поділилася, що вона вегетаріанка й не буде готувати м'ясо навіть коханому.

На індивідуальному спілкуванні з Олею бізнесмен дізнався, що художниця була в чотирирічних стосунках, однак причину завершення роману так і не розкрила. Це насторожило Михайла. Його також здивувало татуювання Олі з написом "Элитка", що, на думку "Холостяка", пов'язано з ескортом. Дівчина ж пояснила, що зробила його за часів бурхливої молодості, про яку розповідати не стала.

Михайло Заливако запросив Таню на розмову тет-а-тет. Вона зізналася, що на першій вечірці обрала б диван красивих або авантюрних, адже колись автостопом дісталася до Парижа. Дівчина також поділилася, що батьки для неї – приклад ідеального союзу, а на проєкті вона хоче романтики.

На завершення парного побачення бізнесмен вручив першу троянду Тані, заявивши, що вона не ховається за масками. З Олею Михайло попрощався, адже вона просто не захотіла відкриватися.

Чайна церемонія з дівчатами з будинку на озері

Учасниці з будинку на озері, які лише в 3 випуску "Холостяка" дізналися про існування другого дому з суперницями, ініціювали зустріч з Михайлом. Під час чайної церемонії повітряна гімнастка Ліза першою порушила тему, яка хвилювала всіх, та поцікавилася, чому головний герой приховував від них правду. Той пояснив, що так вони б сконцентрувалися на конкурентках, а не на почуттях.

Першою на індивідуальне спілкування Михайла запросила Юлія, з якою в нього було дебютне індивідуальне побачення на проєкті. Дівчина зізналася, що встигла засумувати за "Холостяком", вона не приховувала своїх переживань і почуттів. У Михайла з Юлією відбувся перший палкий поцілунок 11 сезону, після якого він вручив учасниці троянду.

Згодом активність проявила масажистка Джессіка. Після того, як на першій вечірці дівчина нагодувала Михайла, він провів для неї дегустацію з зав'язаними очима. Наполеглива учасниця попросила чоловіка про індивідуальне побачення, однак він нічого їй не пообіцяв. Наступною стала бізнесвумен Алла Павлівна, яка зізналася, що мріє про справжнє жіноче щастя та хоче стати слабкою поряд з майбутнім партнером.

Далі була Розалі. Співачка розповіла про останні стосунки, в яких бойфренд приховував, що пів року хотів розійтися з нею. Тому недомовленість – це її фобія. Щирість Розалі підкорила "Холостяка", тому він подарував їй троянду.

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Перша церемонія троянд

Одразу після чайної церемонії Михайло Заливако влаштував першу церемонію троянд для дівчат з будинку на озері. Він попрощався з Юлею та Аллою.

Друга церемонія троянд

На церемонію троянд для дівчат з будинку в лісі "Холостяк" запросив сім учасниць з дому на озері, які вже отримали перепустки в наступний тиждень. Перші з'явилися в чорних вбраннях, другі – в білосніжних, що додавало заходу напруги. Так, Михайло оголосив, що відтепер об'єднує всіх красунь в один будинок.

Перед церемонією троянд бізнесмен поспілкувався зі спортсменкою Дашею, яка все ще боїться йому відриватися. Дівчина зізналася, що батько багато пив, грав в азартні ігри та піднімав руку на неї, маму та сестру. Згодом "Холостяк" запросив на розмову Надін та Аню. Останній з них він вручив троянду за щирість. Натомість Надін чоловік попросив розповісти про її участь в шоу "Одруження наосліп". За словами блогерки, вона вірить, що можна знайти кохання в телепроєкті, тому на "Холостяк" потрапила лише з п'ятої спроби.

Михайло Заливако попрощався одразу з трьома учасницями з будинку в лісі – Алісою, Надін та Лолою, яка покинула проєкт за власним бажанням.