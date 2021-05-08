Холостяк 11 сезон 10 випуск: хто з учасниць залишив проєкт

Головний "Холостяк" країни встиг познайомитися з батьками чотирьох претенденток на своє серце – Анни, Даші, Розалі та Джессіки. Одна з учасниць у присутності рідних відкрилася з несподіваного для Михайла боку та залишила проєкт за крок до фіналу. Кого з чотирьох красунь чоловік відпустив назавжди, розсекречуємо далі.

10 випуск 11 сезону проєкту "Холостяк" відзначився найхвилюючішою церемонією троянд. Чи не вперше жодна з учасниць не знала, чого чекати від Михайла Заливаки. Троє з них все ж отримали шанс на стосунки з харківським бізнесменом, а одна – залишила проєкт.

Важливо Холостяк 11 сезон 10 випуск: теплі знайомства з рідними учасниць і драматичне прощання

За крок до фіналу "Холостяк" попрощався з Джессікою. У них була особлива історія, адже дівчина запам'яталася і сподобалася головному герою з першої зустрічі. Проте вона завжди тримала дистанцію і не могла розкритися до кінця. Бізнесмен припустив, що їй важко довіряти чоловікам через зраду колишнього і непрості стосунки з батьками.

Твоє минуле не дає розвиватися твоєму теперішньому та майбутньому,

– заявив Михайло.

"Холостяк" сподівається, що надалі Джессіка будуватиме свої стосунки, не озираючись на минуле.

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Наступний 11 тиждень шоу "Холостяк" Михайло Заливако проведе з трьома яскравими учасницями – Анею, Дашею, Розалі, яких познайомить зі своєю сім'єю.