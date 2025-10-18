Тим часом соціальна мережа Threads гуде від кількості мемів з 1 випуску "Холостяка". Українці як завжди проявили свій креатив і створили багато смішного контенту. Детальніше читайте у матеріалі Showbiz 24.
Справжнім мемом стала учасниця Іра, яка працює в івент-сфері. Вона вирішила вразити Тараса Цимбалюка своєю появою, тож приїхала на даху білого лімузина. Після цього весь Threads вибухнув мемами.
Меми з дівчиною на даху лімузина / Скриншоти з Threads
Меми з дівчиною на даху лімузина / Дописи з Threads
Українці запам'ятали ще одну учасниця 14 сезону "Холостяка". Йдеться про модель з Хмельницького Ірину. Річ у тім, що дівчина прийшла на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі.
Меми з моделлю Іриною / Скриншоти з Threads
Героєм іншого мему став Тарас Цимбалюк. Мережею розлетілась його фотографія, яку зробила фотографка з Одеси Юля. Дівчина прийшла на проєкт, щоб поборотись за серце актора.
Тарас Цимбалюк став героєм мему / Скриншот з Threads
Тарас Цимбалюк став героєм мему / Скриншот з Threads
Українці також жартують, що готувалися до того, що перша вечірка триватиме дуже довго, а наприкінці випуску традиційно відбудеться церемонія троянд. Але, як то кажуть, "з СТБ можливо все".
Мем про перший випуск "Холостяка" / Скриншот з Threads
З якими дівчатами познайомився Тарас Цимбалюк?
Попри те, що перша вечірка не закінчилась, Тарас Цимбалюк встиг познайомитися з багатьма дівчатами. У зйомках проєкту взяли участь: вчителька алгебри й геометрії Яна, володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія, фітнес-тренерка Оля, кондитерка Катерина, художниця Анастасія та інші.
На проєкт також прийшла інспекторка ДСНС Наталія. У пожежній частині, де вона працює, проходили зйомки серіалу "Кохання та полум'я", де Цимбалюк зіграв одну з головних ролей.
Наталія передала Тарасу пам'ятний знак за те, що він щиро і правдиво показав роль рятувальника.