Тим часом соціальна мережа Threads гуде від кількості мемів з 1 випуску "Холостяка". Українці як завжди проявили свій креатив і створили багато смішного контенту. Детальніше читайте у матеріалі Showbiz 24.

Не пропустіть "Холостяк" повернувся: як пройшло знайомство Тараса Цимбалюка з дівчатами у 1 випуску

Справжнім мемом стала учасниця Іра, яка працює в івент-сфері. Вона вирішила вразити Тараса Цимбалюка своєю появою, тож приїхала на даху білого лімузина. Після цього весь Threads вибухнув мемами.

Меми з дівчиною на даху лімузина / Скриншоти з Threads

Меми з дівчиною на даху лімузина / Дописи з Threads

Українці запам'ятали ще одну учасниця 14 сезону "Холостяка". Йдеться про модель з Хмельницького Ірину. Річ у тім, що дівчина прийшла на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі.

Меми з моделлю Іриною / Скриншоти з Threads

Героєм іншого мему став Тарас Цимбалюк. Мережею розлетілась його фотографія, яку зробила фотографка з Одеси Юля. Дівчина прийшла на проєкт, щоб поборотись за серце актора.

Тарас Цимбалюк став героєм мему / Скриншот з Threads

Тарас Цимбалюк став героєм мему / Скриншот з Threads

Українці також жартують, що готувалися до того, що перша вечірка триватиме дуже довго, а наприкінці випуску традиційно відбудеться церемонія троянд. Але, як то кажуть, "з СТБ можливо все".

Мем про перший випуск "Холостяка" / Скриншот з Threads

З якими дівчатами познайомився Тарас Цимбалюк?