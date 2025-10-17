Однією з них стала співробітниця ДСНС – пише 24 Канал.

До теми "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком уже в ефірі: як проходить перша вечірка

Дівчину звуть Наталія. Вона вже майже 9 років працює інспектором в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Учасниця "Холостяка-14" є "майором служби цивільного захисту". Вона разом з рятувальниками виїжджає на пожежі після ліквідації й розслідує причину виникнення загоряння.

З початком війни змінилося все. Навчальних тривог як таких вже не було, кожна тривога щось означала. Найстрашніше: приїхати й почути, що під завалами люди. Дуже важко, коли сидить тато або мама і чекають, що їхню донечку знайдуть ще живою. Рятувальники, буває, не повертаються додому. Душа буде боліти, напевно, все життя про це,

– зі сльозами на очах розповіла Наталія і додала, що пишається тими людьми, з якими разом працює

Співробітниця ДСНС розчулилась на "Холостяку-14", розповідаючи про свою роботу/ Скриншот з відео

Як виявилося, в пожежній частині, де працює жінка, проходили знімання серіалу "Кохання та полум'я", де серед акторів Наталія побачила Тараса, в якого, за її словами, складно не закохатися.

Для довідки! "Кохання та полум'я" – це 16-серійний український мелодраматичний серіал про рятувальників, що розповідає про їхню мужність, відданість і кохання під час війни. Про це пишуть на сайті СТБ. Окрім Цимбалюка, там також знімалися Григорій Бакланов, Катерина Кузнецова та інші актори.

Під час першого знайомства співробітниця ДСНС передала Цимбалюку пам'ятний знак за те, що він щиро і правдиво показав роль рятувальника. Наталія підкреслила, що завдяки таким історіям люди краще розуміють, наскільки в неї та колег важлива й відповідальна професія.

Учасниця "Холостяка-14" вручила Тарасу Цимбалюку пам'ятний знак від ДСНС / Скриншот з відео

Що відомо про інших учасниць "Холостяка-14"?

Також за серце українського актора прийшла боротися "Міс Україна-2023" Софія Шамія, якій 21 рік. Напередодні вона зізналася, що на шоу стикнулася з булінгом, мізогінією та приниженням.

Серед учасниць ще є вчителька алгебри й геометрії Яна, фітнес-тренерка Ольга, фотографиня Юлія, власниця салону-краси Надін, кондитерка Катерина та інші.

Щоправда, першу вечірку розділили на два випуски, тож поки особистості всіх учасниць реаліті не розсекретили.

Другий епізод проєкту покажуть вже наступної п'ятниці – 24 жовтня. Про це відомо з офіційної сторінки "Холостяка" в інстаграмі.