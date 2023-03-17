Саша Мудра розповіла про стосунки з Алексом після проєкту: "Пройшла всі стадії прийняття"
Джерело:Саша Мудра
Учасниця "Холостяка-12" Саша Мудра зізналася, що досі отримує питання від підписників щодо стосунків з Алексом. Тому дівчина вирішила "розставити всі крапки над і".
Учасниця "Холостяка" наголосила, що після проєкту пройшов майже рік, а людей все одно цікавить це питання. Раніше Саша зізналася, що заблокувала Алекса Топольського через образливе повідомлення.
До теми "Холостяк" Алекс Топольський зізнався, що має дівчину: "Щодня закохуюся все більше"
Саша пройшла всі стадії прийняття
Дівчина відверто сказала, що пройшла через всі стадії прийняття того, що вона з Алексом – несумісна пара:
- Спочатку було заперечення, що Алекс не підходить Каті.
- Потім була злість, як він міг обрати не її.
- Після цього був торг – "навіщо Мудрій це взагалі?".
- Далі – депресія, але, за її словами, цей етап розчинився в тривогах про війну.
- А згодом прийшло прийняття, що Саша і Алекс – "з різних світів".
Дівчина додала, що зараз вона не може уявити жодного сценарію, за яким була б разом з Топольським.
Мудра викреслила Алекса зі свого життя
Фіналістка проєкту наголосила, що за весь час їхнього спілкування, Алекс не давав їй належного ставлення, а після останніх повідомлень вона його заблокувала і викреслила зі свого життя.
Мабуть, треба було припинити спілкування ще після: "Прилітай на Балі", замість: "Як ти? Я скучив. Прилетиш, якщо я куплю тобі квиток?",
– зізнається Саша.
Дівчина зазначила, що зараз в неї новий обранець, їй з ним надійно, спокійно, цікаво і комфортно.
"Так що, мої любі, закриваю тему з Алексом. Цю сторінку я вже перегорнула, було цікаво, але досить", – додала Мудра.
Яким було спілкування між Сашою та Алексом після проєкту
- У минулому інтерв'ю Саша Мудра розповіла, що вперше Алекс Топольський написав їй поза проєктом за день до повномасштабного вторгнення та запропонував сходити на каву, але дівчина не прийняла цю пропозицію.
- Їхнє спілкування продовжилось, коли Саша переїхала у США. "Він написав довге сентиментальне повідомлення про те, що "вони так багато пройшли, і він за неї заступався". Після цього вони зідзвонилися і вона сказала, що має хлопця.
- Алекс на це відповів: "Я йому даю два місяці, ти не будеш з ним щаслива". "А з ким я буду щаслива, з тобою?" – "Ну от прилітай на Балі і дізнаєшся".