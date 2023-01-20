Холостяк-12: як склалися стосунки Алекса Топольського та його обраниці після проєкту

У фіналі 12 сезону проєкту "Холостяк" головний герой Алекс Топольський вирішив, що будуватиме стосунки з Катею Лозовицькою. У постшоу стало відомо, чи залишилися герої разом.

Поки у мережі виник публічний конфлікт між Алексом Топольським та Сашею Мудрою, яку він не обрав у фіналі шоу, на екрани вийшло постшоу. Нарешті головні герої та героїні проєкту розповіли, як склалося їхнє життя поза камерами, повідомляє 24 Канал.

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Як склалися стосунки Алекса та Каті

"Холостяк" Алекс Топольський ще до постшоу розповідав, що пара намагалась побудувати стосунки поза проєктом. Вони мали зустрічі й побачення, на яких були змушені ховатися від публіки.

Та їхні стосунки тривали недовго. Ще до повномасштабного вторгнення вони розійшлися.

Вийшло так, що до війни ми прийняли рішення розійтися. Розмова пішла від мене, але на той момент ми обоє розуміли, що це рішення потрібно прийняти,

– зізналась переможниця "Холостяка".

"У нас виявилися різні уявлення про відносини, і ролі чоловіка й жінки у відносинах", – додала Катя. Вона розповіла, що мала певні очікування про свого обранця – турбота, зацікавленість, ініціативність. Та дівчина не відчула цього у стосунках, тому вона вирішила їх не продовжувати.

"Для мене не вистачало енергії, пристрасті. Такі моменти стимулюють мене у відносинах реалізовувати себе як чоловіка", – пояснив розставання зі свого боку Алекс. Він зауважив, що попри все, згадує взаємини з Катею з теплотою.



Катя Лозовицька й Алекс Топольський / Фото з інстаграму Каті

Що було у фіналі "Холостяка"

В останньому, 12 випуску проєкту Алекс Топольський обирав між двома дівчатами: Сашею Мудрою та Катериною Лозовицькою. Його фінальний вибір впав на Катю. Він при цьому сказав, що саме ім'я Каті пролунало в його серці.

"Холостяк" пояснював, що вирішив будувати стосунки не з Сашею тому, що вже мав схожі стосунки, побудовані на пристрасті та емоціях. Він подарував обручку Каті, з якою бачить створення сім'ї та сталі спокійні взаємини. До того ж Алекс дослухався до слів його мами.

Катя Лозовицька розповіла, що перші дні після фіналу були для неї дуже емоційними. Наступного дня вони вперше гуляли разом поза камерами – їхнє перше побачення наодинці відбулося на Мадейрі. Після цього пара разом відправилась до Києва.