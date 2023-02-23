Учасниця "Холостяка-12" відповіла, чи має Алекс Топольський бізнес у США: "Якісь гроші є"

Після фіналу шоу "Холостяк-12" в мережі з'явилися чутки, нібито бізнес Алекса Топольського у США – це вигадка. Сам головний герой спростував ці плітки раніше. Що про цей скандал думає учасниця проєкту Вікторія Варлей – читайте нижче.

Акторка та учасниця "Холостяк-12" Вікторія Варлей в інтервʼю 24 Каналу відповіла, чи справді в Алекса може бути бізнес у США. За її словами, якісь гроші у Топольського точно є.

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Вікторія коментує, що точно не знає цієї інформації, адже "не тримала свічку", коли він відкривав бізнес.

Але, на її думку, в Алекс точно до 34 років заробив якісь кошти, за які він живе.

Бо інакше він би не полетів на Балі. Щоб там жити, треба мінімум 10 тисяч доларів на місяць. Думаю, він заробляє кошти, щоб забезпечувати собі життя. Він не живе десь в Африці, а живе в красивому місці, де дорого,

– пояснила Вікторія.

Що відомо про скандал з бізнесом Алекса в США: коротко

Учасниця 12 сезону "Холостяка" Юля Кучеренко в інтерв'ю розповіла, що чула, нібито в Алекса немає люксових апартаментів, він простий рієлтор.

Інша учасниця, яка також боролася за серце Топольського, Марина зізналася, що ще під час зйомок у неї закрадалися думки, що “до мільйонера йому далеко”. Також вона мала сумніви щодо щирості "Холостяка".

Сам Алекс спростував заяви дівчат. Щоб розвіяти всі сумніви, він навіит опублікував податкову декларацію за 2020 рік, коли була кульмінація його бізнесу – в Маямі та Лос-Анджелесі він мав в оренді та суборенді 55 апартаментів.

Як Варлей ставиться до цього сезону "Холостяка"

Багато шанувальників проєкту вважають 12 сезон "Холостяка" найгіршим, зокрема через головного героя та українську озвучку. Проте Вікторія вважає, що цей сезон був найособливішим, навіть через те, що був переозвучений.

"Спочатку мені було незвично, а потім дуже сподобалось. Дуже влучно підібрали голоси. Акторка, яка мене озвучила, підкреслила цю стервозність, хоча в житті я, звичайно, трішки м'якша, але це було дуже круто", – каже акторка.

Крім того, Вікторія запевняє, що через дівчат це був найкрутіший сезон.

Всі дівчата просто топ. Мені, як глядачу, було цікаво спостерігати навіть за оцими сварками, за всім, що відбувалося. Це не було прісно, а було зі смаком. І нікого раніше так не обговорювали, як Алекса, весь тік-ток "горить",

– заявила Варлей.

Учасниця додала, що цей сезон був найособливіший ще й через те, що він вийшов у таких умовах (війни – 24 Канал).

Дивіться повне інтерв'ю з Вікторією Варлей: відео

Додамо, що Вікторія коментував і можливі стосунки з холостяком Алексом Топольським. Дівчина впевнена, що з ним не змогла б побудувати серйозні стосунки, вони лише могли деякий час зустрічатися, але не більше.