Краще б не бачила, – Юля з "Холостяка" відповіла на критику через прочитаний лист Алекса

Черговий скандал на "Холостяку" був спричинений тим, що учасниці прочитали листа від Алекса для іншої дівчини. Юлія, яка покинула шоу, розповіла про цей інцидент детальніше.

Один з фінішних, 10 випуск шоу "Холостяк" запам'ятався глядачам гучною сваркою між дівчатами. Майже усі прочитали лист Алекса Топольського для Марини, який був на видноті в її кімнаті. Юля "Медуза", яка залишила шоу в цьому епізоді, прокоментувала скандал.

До слова Переможець "Холостячки-2" зустрів Новий рік з коханою: у мережі розсекретили, хто вона

Юля висловилась про скандал з листом

Дівчина зізналась, що отримує багато повідомлень від фанів про розчарування в ній. Вона відповіла, чому насправді сталась така ситуація.

Останній тиждень на проєкті після викрадення соціальних мереж та особистих даних для мене став нестерпним і мені було абсолютно все одно, що подумають люди, коли ми потрапили у цей капкан, читаючи листа Алекса для Марини,

– поділилась Юлія.

Колишня учасниця зауважила, що не вважає себе винною, бо в справжньому житті така ситуація з листом була б неможливою. Вона додала, що загалом ситуація мала безтурботний вигляд – дівчата просто з цікавості побігли подивитися, що там. "Краще б я цього не бачила, як і листа з такими гучними словами, написаного на третьому тижні після першого побачення".



Лист Алекса до Марини / Фото з інстаграму Юлії

Юлія Кучеренко також висловилась про побачення Алекса з Мариною. Напередодні дівчина мала індивідуальну зустріч з "Холостяком", і в той самий день він прийшов у будинок, щоб організувати побачення для іншої. Це ще більше вибило її з колії попри формат шоу.

"Ви ж розумієте, що і побачення у будинку з Мариною, відразу після нашого (класно, що я взагалі повернутися встигла додому) викликало відверте здивування. Та це ще й після того, як минулого тижня я розповідала про мої стосунки, у яких з'явилась третя, і як тільки я відчула – відпустила. Бо якщо у чоловіка викликає хоч маленькі сумніви й коливання присутність іншої — йому не бути моїм чоловіком. На проєкті я запевнила себе, що це шоу і формат такий, але два побачення підряд вже на такому етапі після розмов про довіру... не витримую".