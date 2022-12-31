У 10 випуску, перед знайомством з батьками учасниць, з проєкту "Холостяк" пішла Юля "Медуза". Алекс Топольський вирішив, що вони не сходяться за характерами.

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Юля прокоментувала виліт з шоу

Юлія Кучеренко прокоментувала свій виліт лаконічним докором про монтаж шоу. Вона поділилась, що на екранах не показали її монолог "про залежність та уподібнення до чого-небудь, як от, наприклад, до мистецтва, до дитини, то товарів чи послуг, до професії тощо". Дівчина додала, що не встигла повернутися додому після зустрічі з Алексом, як він вже чекав Марину в будинку дівчат. Після вильоту Юля звернулась до кожної з них.

"Дівчатка, любі, виходячи з проєкту, тоді я бажала кожній із вас тільки добра, пам'ятаю наш останній вечір перед церемонією, та і попередню ночівлю з Сашею Погорєловою. Каті довго не було, а я не хотіла залишатись одна, але так переймалась, що Катя повернеться з побачення, а я у ліжку з іншою. Так і трапилось, повернувшись, Катя мене не знайшла. А ще тієї ночі Марина радила мені після виходу з проєкта до бабки сходити, щоб захист поставила, оце тільки згадала. Це було тру. Усі все розуміли та були щирі. Обіймаю міцно та люблю", – поділилась Кучеренко.



Учасниці шоу / Фото з інстаграму Юлії

Як Юля "Медуза" відгукувалась про шоу